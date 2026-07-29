Detenidos tres menores por doce robos con fuerza en comercios de Granadilla de Abona

La Guardia Civil ha llevado a cabo una exitosa intervención en el sur de la isla de Tenerife, concretamente en el municipio de Granadilla de Abona. Los agentes pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de esta localidad han procedido a la detención de un grupo de jóvenes como presuntos autores de una oleada de asaltos a negocios locales. Se trata de un total de doce delitos cometidos en establecimientos comerciales cuando estos se encontraban ya cerrados al público.

La investigación, que ha sido bautizada por las fuerzas de seguridad como 'Operación Pueri', se inició tras detectar una alarmante tendencia en la zona. Durante los meses de marzo y abril del presente año, las autoridades documentaron un incremento significativo en el número de denuncias presentadas por empresarios y comerciantes de diferentes localidades dentro del término municipal. Esta situación generó la lógica inquietud entre los propietarios, que veían amenazados sus medios de vida y el fruto de su trabajo diario.

Los encargados de las pesquisas policiales pronto comprobaron que todos los asaltos compartían un mismo patrón de actuación. Los implicados empleaban métodos contundentes y de forma tosca procedían a fracturar la cristalera de la fachada principal de los distintos locales comerciales. Una vez destrozado el acceso, se introducían en el interior de las instalaciones aprovechando la oscuridad de la noche y la ausencia de testigos para lograr sustraer diversos objetos de gran valor económico que encontraban a su paso.

Gracias a la diligencia en las averiguaciones llevadas a cabo por los agentes, se logró identificar plenamente a los supuestos responsables de estos actos vandálicos y delictivos que atentan directamente contra el principio fundamental de la propiedad privada. El cerco policial culminó con el arresto de tres integrantes del grupo, todos ellos residentes en el mismo municipio donde perpetraban sus acciones criminales de manera continuada, frenando de raíz el riesgo de impunidad.

Tras finalizar las correspondientes diligencias policiales e instruir el atestado, los infractores han sido puestos de inmediato a disposición judicial. Concretamente, y debido a la edad de los implicados, el caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía de Menores. Esta actuación reafirma el compromiso ineludible de las fuerzas del orden con la preservación del Estado de Derecho, garantizando que quienes vulneran la ley y atacan los legítimos negocios de los ciudadanos deban rendir cuentas ante la Justicia.