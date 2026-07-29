El Cabildo de Tenerife aprueba invertir ocho millones en la reforma del estadio Heliodoro

El Cabildo de Tenerife ha dado este miércoles el primer paso para la esperada reforma integral del Estadio Heliodoro Rodríguez López. El Consejo de Gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto básico y de ejecución de la primera fase de las obras, una actuación que supondrá una inversión de 8.031.966 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

Esta intervención forma parte del Plan Director diseñado para modernizar el recinto y comenzará por algunas de las zonas más utilizadas durante los partidos.

Renovación de los espacios interiores

Los trabajos se centrarán en la remodelación de los vestuarios de los equipos, la sala de prensa y el túnel de acceso al terreno de juego, espacios que presentan un importante desgaste tras años de uso y que serán adaptados a las necesidades actuales del fútbol profesional.

El objetivo es actualizar estas instalaciones y preparar el estadio para cumplir con los estándares que exige una infraestructura deportiva moderna.

"Un paso histórico"

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, calificó la aprobación como "un paso fundamental e histórico" para la modernización del Heliodoro Rodríguez López.

"Con esta aprobación damos un nuevo paso para transformar el Heliodoro en el estadio que merece Tenerife", afirmó. Afonso destacó que la inversión permitirá renovar el corazón de la instalación y responde al compromiso del Cabildo con el CD Tenerife, la afición y el deporte en la isla.

Años de deterioro

Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, recordó que el estadio arrastra un importante déficit de mantenimiento acumulado durante décadas y aseguró que el actual grupo de gobierno ha puesto en marcha distintas actuaciones para revertir esa situación.

"Durante demasiado tiempo el Heliodoro sufrió un importante déficit de mantenimiento", señaló, defendiendo que las inversiones realizadas buscan recuperar unas instalaciones acordes a la importancia del principal estadio de Tenerife.

Pendiente de exposición pública

Antes del inicio de las obras, el proyecto deberá completar su tramitación administrativa. El documento saldrá ahora a información pública durante 20 días hábiles, una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

Superado ese trámite, el Cabildo podrá avanzar hacia el inicio de una reforma largamente esperada que pretende modernizar las zonas interiores del Heliodoro y marcar el comienzo de la transformación del estadio.