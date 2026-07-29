El Cabildo liquida tres décadas de inacción y liquida el suelo turístico en Lanzarote

La corporación insular de Lanzarote y La Graciosa ha recibido formalmente por parte de la empresa pública Gesplan el documento de Avance del nuevo Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL). Con la entrega de este texto estratégico, el Cabildo liquida más de tres décadas de inacción y parálisis en la planificación del territorio, actualizando una herramienta fundamental que permanecía congelada y sin revisión integral desde hacía más de treinta años.

El nuevo planeamiento establece un cambio de rumbo en el modelo de desarrollo de ambas islas para responder a los problemas actuales de vivienda y movilidad.

Blindaje ambiental

Una de las claves políticas centrales del nuevo PIOL es el freno decidido al crecimiento urbanístico desenfrenado. Y es que según ha detallado el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, el plan eleva la protección ambiental hasta alcanzar el 59,46 % del suelo insular, incrementando notablemente la superficie preservada respecto al planeamiento anterior.

El documento elimina de forma tajante procesos urbanizadores proyectados en el pasado y reduce drásticamente el suelo destinado a nuevas camas turísticas. Entre los cambios más destacados figura la reconversión de bolsas territoriales como Montaña Roja, un área de aproximadamente 104.000 metros cuadrados, que pasa a ser espacios protegidos.

Apuesta por la vivienda pública, el sector primario y las renovables

Frente al modelo de especulación de etapas anteriores, el avance del plan insular reorienta el uso de la tierra hacia las verdaderas prioridades de la población. El PIOL reserva parcelas específicas para la construcción de vivienda pública, refuerza el suelo destinado al sector primario e integra espacio para la implantación de energías renovables.

Asimismo, en materia de infraestructuras, el documento rechaza la apertura de nuevas vías innecesarias y prioriza el acondicionamiento y la mejora de la red de carreteras existente para preservar el paisaje insular.

Próximos pasos: exposición pública y aprobación inicial

En este sentido, la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, ha destacado que "la planificación es la mejor garantía para tomar decisiones responsables y con visión de futuro", remarcando que este documento acerca a Lanzarote y La Graciosa a un modelo territorial "más coherente y adaptado a sus necesidades actuales".

Tras la recepción formal del texto redactado por Gesplan, el avance del PIOL se someterá a información pública para que la ciudadanía y las colectividades presenten alegaciones, previo paso a su aprobación inicial.