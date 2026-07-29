El Gobierno canario reparte kits contra el calor extremo a los trabajadores de campo de Gesplan

El calor extremo ya forma parte del día a día de muchos trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre en Canarias. Con ese escenario como telón de fondo, la empresa pública Gesplan ha decidido reforzar la protección de su plantilla con un nuevo equipamiento pensado para combatir las altas temperaturas durante la jornada laboral.

La medida, impulsada por la empresa adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, forma parte de su estrategia de prevención de riesgos laborales y está dirigida especialmente al personal que trabaja sobre el terreno, donde la exposición al sol y al calor es constante.

Un kit para aliviar el calor

Cada trabajador recibirá un kit diseñado para reducir la sensación térmica y minimizar los efectos del calor. El equipamiento incluye una toalla refrigerante evaporativa, una bandana o gorro con efecto refrescante, muñequeras refrigerantes y cuatro sobres de electrolitos efervescentes para favorecer la hidratación durante la jornada.

Desde Gesplan explican que estos elementos ayudan a disminuir la fatiga provocada por las altas temperaturas, mejoran el confort de los empleados y permiten afrontar las jornadas de trabajo con mayores garantías de seguridad.

Más prevención en los trabajos de campo

El consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, aseguró que la empresa quiere ir más allá de las obligaciones que marca la legislación en materia de prevención laboral.

"No solo debemos cumplir con lo estipulado en la ley, sino que queremos dar un paso más, con el objetivo de avanzar hacia una prevención más práctica, innovadora y adaptada a la realidad de los trabajos de campo y exteriores", afirmó.

Pérez destacó además que este tipo de equipamiento no solo contribuye a proteger la salud de los trabajadores, sino que también facilita una respuesta más rápida ante cualquier incidencia médica que pueda producirse durante la jornada, especialmente en aquellos trabajos que se realizan en exteriores o en solitario.

La empresa pública recuerda que buena parte de su plantilla desarrolla su actividad fuera de las oficinas, por lo que adaptar los protocolos de seguridad a las condiciones meteorológicas se ha convertido en una prioridad para seguir garantizando el bienestar de sus trabajadores.