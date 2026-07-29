El Gobierno destina 3,4 millones extraordinarios al Instituto de Astrofísica de Canarias

El Gobierno de España destinará este año 3,41 millones de euros adicionales al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), una inversión extraordinaria con la que el Ejecutivo refuerza su apuesta por uno de los principales referentes científicos del país. Así lo anunció este miércoles la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la reunión del Consejo Rector del organismo, celebrada por videoconferencia.

La ministra recordó que esta cantidad se suma a los casi dos millones de euros extraordinarios que ya recibió el instituto el pasado año y aseguró que demuestra el compromiso del Gobierno con el desarrollo de la investigación, pese al escenario de presupuestos estatales prorrogados.

Morant aprovechó el encuentro para felicitar al IAC por haber recuperado la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa para el periodo 2026-2029, el mayor reconocimiento científico que concede España a un centro de investigación.

"La excelencia del Instituto vuelve a ser reconocida por su investigación, su capacidad para atraer talento y su liderazgo internacional", afirmó la ministra. Esta será la cuarta vez que el IAC obtiene esta distinción, que supondrá además una financiación adicional de 4,5 millones de euros para desarrollar su plan estratégico.

Más de 98 millones de inversión desde 2018

El Ministerio de Ciencia destacó que, desde 2018, el Instituto de Astrofísica de Canarias ha recibido más de 76 millones de euros de financiación estatal, a los que se añaden 22 millones de euros extraordinarios procedentes de fondos europeos. Según los datos del Gobierno, el centro ya ha ejecutado cerca del 98 % de esos recursos.

El buen momento que atraviesa el instituto también se refleja en su actividad científica. En 2025 alcanzó la mayor producción de su historia con 810 publicaciones internacionales, una cifra que mantiene la tendencia de crecimiento de los últimos años.

Además, el IAC ha conseguido cinco nuevos proyectos financiados por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), lo que permitirá impulsar nuevas infraestructuras de referencia internacional, entre ellas un telescopio solar de última generación y observatorios dedicados al estudio de los fenómenos más extremos del universo.

Mejoras para la plantilla y tecnología al servicio de la sociedad

Durante la reunión, Diana Morant también anunció que el Gobierno estudiará una futura reforma de los Estatutos del Instituto de Astrofísica de Canarias con el objetivo de adaptar su organización y mejorar la situación laboral de los más de 400 profesionales que integran la plantilla.

La ministra subrayó además que el trabajo del IAC no solo tiene impacto en la investigación espacial, sino también en la vida cotidiana. Como ejemplo citó el satélite ALISIO-1, una herramienta capaz de analizar la humedad del suelo y realizar un seguimiento de los incendios forestales en tiempo real, facilitando las labores de extinción, la prevención de riesgos y la protección de la población.