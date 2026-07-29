El sangrante doble rasero del PSOE, Torres exige retiro en Tenerife y calla ante el escudo franquista de Darias

La intensa campaña política que el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, despliega en las islas ha saltado por los aires al quedar al descubierto su estrategia de ceguera selectiva, propia de las filas socialistas. Torres exige sin contemplaciones y de forma inflexible el retiro del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, presumiendo de un rigor legal absoluto. Sin embargo, ese mismo ministro pierde milagrosamente la vista al cruzar de isla. En una de las avenidas más transitadas e importantes de Las Palmas de Gran Canaria, la céntrica calle León y Castillo, número 310, luce intacto sobre el portón del Arsenal de la Base Naval el escudo oficial de la dictadura franquista con el águila de San Juan.

El Ministerio de Defensa incumple la ley en su propio portal

El escándalo del Arsenal salpica de lleno al propio Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Al tratarse de un recinto militar, cualquier actuación sobre la fachada corresponde en exclusiva al Estado a través del Ministerio de Defensa. Esto significa que es el propio Gobierno del PSOE el que está incumpliendo de forma continuada la Ley de Memoria Democrática al mantener expuesto un símbolo franquista en un edificio oficial. Pese a ostentar la cartera de Memoria, Torres no ha enviado un solo requerimiento a Defensa para retirar la piedra, guardando un silencio cómplice ya que señalar las irregularidades en Las Palmas significaría disparar contra su propio partido.

Darias dicta la doctrina: "Allí se retira, aquí se reinterpreta"

El choque de criterios roza el esperpento cuando se analizan las explicaciones de la alcaldesa socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. En julio de 2024, Darias dejó clara la postura oficial de su corporación: el escudo del Arsenal no se retira. Para justificarlo, alegó que la fachada cuenta con "protección patrimonial integral" y que la solución pasa por una simple "reinterpretación histórica", no por su eliminación. La trampa salta a la vista: los argumentos patrimoniales que el Ministerio de Torres desestima de forma fulminante en Santa Cruz de Tenerife sirvieron en Gran Canaria para otorgar un salvoconducto al vestigio gestionado por el PSOE.

Torres, retratado por la máxima de Pedro Sánchez

El motivo por el que Ángel Víctor Torres rehúsa abrir la boca ante el caso de Gran Canaria es puramente político. Señalar la ilegalidad en el Arsenal de Las Palmas obligaría al ministro a exigir responsabilidades a su propia compañera de filas, la exministra Carolina Darias, y al Ministerio de Defensa. Como eso no le conviene en absoluto, prefiere simular que el problema no existe. Sin embargo, la hemeroteca de su propio partido le retrata: como dejó escrito en su día el propio Pedro Sánchez, "en política, como en la vida, quien calla otorga". Este calculoso silencio de Torres dinamita cualquier autoridad moral, demostrando que la ley no se utiliza como un principio ético de justicia, sino como una herramienta partidista de desgaste contra la oposición.