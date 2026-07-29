El turismo y la pobreza disparan el abandono escolar temprano en Canarias

El abandono escolar temprano continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema educativo en Canarias. El Archipiélago registró en 2025 una tasa del 15,9 % entre los jóvenes de 18 a 24 años, la segunda más elevada del país, solo por detrás de Murcia. Profesores, inspectores y responsables de la Consejería de Educación coinciden en que detrás de este problema se encuentran dos factores que se retroalimentan: un modelo económico muy dependiente del turismo y los elevados índices de pobreza que afectan a buena parte de la población canaria.

Según explican los profesionales consultados por EFE, muchos adolescentes abandonan los estudios porque encuentran trabajo con facilidad en sectores como la hostelería o el comercio, donde no siempre se exige una formación elevada. A ello se suma la necesidad económica de numerosas familias, que empuja a algunos jóvenes a incorporarse cuanto antes al mercado laboral para aportar ingresos al hogar.

El empleo turístico atrae a los jóvenes antes de terminar sus estudios

La inspección educativa reconoce que el peso del turismo en la economía canaria tiene una influencia directa sobre el abandono escolar. La posibilidad de conseguir un empleo relativamente rápido hace que parte del alumnado perciba que continuar estudiando no ofrece una recompensa inmediata.

Aunque muchos de esos puestos de trabajo son temporales o de baja cualificación, la oportunidad de empezar a ganar dinero termina siendo un incentivo suficiente para dejar las aulas antes de completar la formación obligatoria o continuar con estudios posteriores.

Los especialistas advierten, sin embargo, de que esta decisión puede condicionar el futuro laboral de estos jóvenes, ya que limita sus oportunidades de acceder a empleos mejor remunerados y con mayor estabilidad.

La pobreza sigue marcando el futuro educativo de miles de estudiantes

La otra gran explicación está relacionada con la realidad social de las Islas. Canarias continúa situándose entre las Comunidades Autónomas con mayores índices de pobreza y exclusión social, una situación que repercute directamente en el rendimiento académico y en la continuidad de los estudios.

Desde la comunidad educativa sostienen que muchos alumnos crecen en hogares con dificultades económicas, donde estudiar deja de ser la prioridad frente a la necesidad de generar ingresos. Por ello, consideran imprescindible reforzar las ayudas sociales, mejorar el acompañamiento al alumnado vulnerable y seguir impulsando la Formación Profesional como una vía para reducir el abandono y facilitar una inserción laboral más cualificada.