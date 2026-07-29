La Laguna gana el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia por su accesibilidad

El Ayuntamiento de La Laguna ha sido distinguido con el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia, el mayor reconocimiento que se concede en España en este ámbito. El fallo del jurado, convocado por el Ministerio de Derechos Sociales a través del Real Patronato sobre Discapacidad, se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, celebró la concesión del galardón y aseguró que este reconocimiento "no es solo del Ayuntamiento de La Laguna, sino de toda la sociedad lagunera". Según destacó, el municipio lleva años trabajando para que la inclusión sea una realidad en todos los ámbitos, más allá de la movilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas.

El regidor recordó además que avanzar en accesibilidad en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad supone un reto añadido que solo puede lograrse con la implicación de administraciones, colectivos y ciudadanía. También quiso felicitar al personal del área de Bienestar Social y a las entidades sociales que colaboran a diario en este objetivo. "Este galardón demuestra que el patrimonio es compatible con la accesibilidad universal", afirmó.

El jurado ha reconocido a La Laguna en la categoría de accesibilidad y diseño universal de municipios, poniendo en valor el trabajo realizado para adaptar espacios públicos, transportes y servicios municipales sin renunciar a la conservación de su patrimonio histórico y artístico.

Un modelo de ciudad pensado para todos

La concejal de Bienestar Social, María Cruz, explicó que la candidatura se sustentó en un modelo de gestión transversal que incorpora la accesibilidad en ámbitos como el urbanismo, los edificios públicos, las nuevas tecnologías, la cultura, el deporte y el ocio.

El Consistorio también impulsa la participación de las personas con discapacidad a través del Consejo para la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, además de contar con la figura de la Defensora de las Personas con Discapacidad, encargada de recoger y canalizar las quejas y propuestas de la ciudadanía.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia acumulan más de cuarenta años de trayectoria y reconocen a instituciones y entidades que destacan por su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Este nuevo reconocimiento se suma a otros obtenidos recientemente por La Laguna, como el Premio Ciudad Accesible 2024 de la Unión Europea, el galardón Solidarios ONCE Canarias 2024 y el Premio Cermi 2022, consolidando al municipio como uno de los referentes nacionales en materia de accesibilidad.