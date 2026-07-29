La ley de las viviendas vacacionales bate el récord de participación ciudadana en el Parlamento de Canarias

El debate sobre la regulación de las viviendas vacacionales ha despertado un interés sin precedentes entre la ciudadanía canaria. El Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha recibido 990 comentarios a través de la plataforma de participación ciudadana del Parlamento de Canarias, convirtiéndose en la iniciativa que más aportaciones ha generado desde la creación de Parlamenta en 2017.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destacó este miércoles que estas cifras reflejan el creciente interés de la población por participar en la elaboración de las leyes que afectan al día a día de las Islas.

La ley del alquiler vacacional marca un récord

Los 990 comentarios registrados representan el 94,5% del total de las aportaciones recibidas por Parlamenta desde que la herramienta comenzó a funcionar hace ocho años. Hasta ahora, ninguna otra iniciativa legislativa había despertado un nivel de participación similar.

Según explicó Astrid Pérez, uno de los objetivos de esta legislatura es acercar la actividad parlamentaria a la ciudadanía y facilitar que cualquier persona pueda trasladar sus propuestas antes de que las leyes sean aprobadas.

"Muchas de las leyes más importantes se están publicando para que todos los ciudadanos que quieran puedan hacer propuestas y participar en su elaboración", afirmó la presidenta de la Cámara.

Un Parlamento más abierto a la ciudadanía

Las aportaciones realizadas a través de Parlamenta permiten a los grupos parlamentarios conocer la opinión de ciudadanos, colectivos y sectores afectados durante la tramitación de las leyes, especialmente en las fases previas y durante la presentación de enmiendas.

Desde la puesta en marcha de esta plataforma, el Parlamento ha sometido a consulta pública 38 iniciativas legislativas, aunque solo siete habían recibido comentarios ciudadanos hasta ahora. La futura ley sobre las viviendas vacacionales rompe esa tendencia y se convierte en el proceso participativo más numeroso registrado por la Cámara autonómica.

Para Astrid Pérez, este nivel de implicación confirma el compromiso del Parlamento de Canarias con una institución "cada vez más abierta, transparente y cercana", en la que la ciudadanía pueda participar de forma activa en la elaboración de las normas.