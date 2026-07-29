La Romería del 50 aniversario pone el broche a las Fiestas de La Esperanza

Las Fiestas Patronales de La Esperanza afrontan su recta final con la vista puesta en el fin de semana más esperado del año. Tras dos semanas de actividades que han llenado de ambiente el municipio, El Rosario se prepara para celebrar el 50 aniversario de su Romería, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de Tenerife.

La edición de este año, dedicada a La Gomera como isla invitada, ha reunido a vecinos y visitantes en torno a una programación que ha combinado tradición, cultura, deporte y ocio. El objetivo ha sido conmemorar una efeméride muy especial sin perder la esencia de unas fiestas que cada verano reúnen a miles de personas.

Dos semanas repletas de actividades

Desde que arrancó la programación a mediados de julio, La Esperanza ha acogido numerosas propuestas para todos los públicos. La tradicional Romería Chica, la elección de la Romera Sénior, la Carrera Popular, el Festival de Solistas y la Exposición de Minis han sido algunos de los actos más destacados de unas fiestas que también han incluido actuaciones musicales, verbenas, actividades infantiles, encuentros para mayores y diferentes celebraciones religiosas repartidas por el municipio.

La elevada participación durante estos primeros días confirma el arraigo de unas fiestas que vuelven a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, manteniendo vivas las tradiciones del municipio.

El fin de semana concentra los actos más esperados

Con el ambiente festivo ya instalado en las calles, la programación entra ahora en su fase decisiva. El jueves servirán de antesala los últimos actos culturales antes de dar paso a un intenso fin de semana que reunirá algunas de las citas más esperadas.

El sábado arrancará con la IV Sortija de Caballos Villa de La Esperanza, una prueba que cada año congrega a numerosos aficionados al mundo ecuestre. Ya por la tarde tendrá lugar la solemne procesión de la Virgen de La Esperanza por las calles del casco, uno de los momentos de mayor emoción para los fieles.

La jornada concluirá con una gran verbena popular amenizada por las orquestas Revelación de Barranco Hondo, El Morocho y Latin Brothers, que pondrán la música a una de las noches más animadas de las fiestas.

La Romería del 50 aniversario será el gran momento

El domingo llegará la cita más esperada de esta edición con la celebración de la Romería de La Esperanza, que este año cumple medio siglo de historia.

La jornada comenzará con la solemne eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, tras la que la imagen de la Virgen será trasladada hasta la plaza del Ayuntamiento. Desde ese punto arrancará el recorrido romero, en el que volverán a participar carretas, agrupaciones folclóricas, ganado, romeros y miles de personas ataviadas con la vestimenta tradicional canaria.

La celebración del 50 aniversario hace prever una edición especialmente multitudinaria, con una gran afluencia de público para rendir homenaje a una tradición que, cinco décadas después de su nacimiento, continúa siendo uno de los símbolos culturales y festivos de El Rosario.

Una edición para recordar

La conmemoración del medio siglo de la Romería ha convertido las Fiestas de La Esperanza de 2026 en una de las ediciones más especiales de su historia reciente. El Ayuntamiento de El Rosario ha apostado por un programa que combina la tradición con actividades para todos los públicos, reforzando el carácter participativo de unas fiestas que, un año más, volverán a situar al municipio en el centro del verano festivo de Tenerife.