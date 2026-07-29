Las Palmas de Carolina Darias gasta 5 millones más en fiestas mientras arrastra deudas millonarias

La gestión pública en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consolida su modelo de actuación: gastar primero, desbordar los presupuestos y, encima, la factura la paga el contribuyente después.

El equipo de Carolina Darias aprobará de "urgencia" una inyección de 4,9 millones de euros para tapar los agujeros de la Sociedad de Promoción. Esta empresa de titularidad municipal actúa como gestora del ocio de la capital, organizando el Carnaval, las fiestas de los barrios y la programación cultural. El problema de fondo es que, año tras año, su presupuesto se revela como un mero trámite decorativo.

Los números oficiales retratan un descuadre sistemático. A pesar de que la Sociedad de Promoción arrancó 2026 con una dotación económica un 6,43% mayor que el ejercicio anterior, el dinero se ha esfumado a mitad de año.

Un Carnaval a golpe de sobrecoste

La partida más gravosa de este rescate corresponde al Carnaval. La corporación necesita 2,5 millones de euros extra para cuadrar las cuentas de la edición celebrada hace seis meses. El expediente municipal justifica este agujero alegando que el caché de los artistas experimentó un incremento del 40% y que la administración decidió alquilar más hierro e infraestructura digital.

El riesgo financiero de estas decisiones no lo asume ningún promotor privado con su patrimonio. El salto de calidad de las fiestas, aplaudido por los políticos en las ruedas de prensa, recae íntegramente sobre los impuestos de los vecinos mediante una inyección a fondo perdido.

La factura navideña en pleno julio

La carencia de previsión financiera roza el absurdo en la gestión de las fiestas de invierno. El Consistorio solicita ahora 419.700 euros urgentes para pagar gastos sobrevenidos de la pasada Navidad. Argumentan el alquiler imprevisto de grupos electrógenos y la reparación de bienes por mal tiempo. Siete meses después de apagar las luces, el coste de las fiestas navideñas sigue sangrando las arcas municipales.

A este festival del gasto sin cobertura se añaden 1,3 millones para tapar desvíos generales en el área de Cultura, 350.000 euros para el Festival Temudas y otros 800.000 euros para financiar la candidatura a la capitalidad europea 2031. El mismo documento destapa una partida de 360.000 euros destinada a regularizar las nóminas de empleados que realizaban funciones no reconocidas en contrato, además de abonar servicios elementales como limpieza y seguridad; obligaciones que cualquier gestor diligente tendría tasadas antes de arrancar el año.

La sombra de los juzgados y la deuda heredada

Esta inyección de 4,9 millones no supone una anomalía, sino la norma en una entidad fuertemente judicializada. La Fiscalía Anticorrupción ya logró que un juzgado abriera diligencias contra la cúpula directiva de la empresa por posibles delitos de prevaricación y abuso de funciones en etapas anteriores.

Mientras la Justicia rastrea el uso del dinero público, el Ayuntamiento ya prepara otra modificación de crédito de 1,7 millones para compensar las pérdidas arrastradas de 2025, un año que la Sociedad cerró con 7,2 millones de euros de deuda total.

El patrón de actuación es innegable. Se infla el tamaño de los eventos, se dispara el gasto sin atadura presupuestaria y, cuando la caja se vacía, la mayoría municipal aprueba una modificación de crédito para cuadrar balances. Un modelo de gestión donde el cargo público se lleva la foto, la empresa pública engorda el gasto y el bolsillo del ciudadano asume el impacto fiscal.