Las Palmas de Gran Canaria abre la venta de entradas para la novena edición de LPA Estación

La iniciativa LPA Estación pondrá a disposición del público este jueves, 30 de julio, a partir de las 10:00 horas, la reserva y venta de entradas para participar en las actividades de su novena edición. A través de la página web oficial del evento, los interesados podrán inscribirse en alguna de las 34 experiencias ofertadas, dentro de un proyecto promovido por Turismo LPA del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Este encuentro estival se desarrollará entre el 13 y el 23 de agosto y tiene como objetivo principal ofrecer a residentes y visitantes una forma diferente de redescubrir la ciudad. En este sentido, el concejal de Turismo del consistorio, Pedro Quevedo, ha afirmado que la iniciativa supone un paso más para "consolidar un proyecto que no sólo dinamiza el verano en la ciudad, sino que invita" a los propios ciudadanos a reencontrarse y enamorarse de Las Palmas de Gran Canaria. Según el edil, el programa constituye "una oportunidad fantástica para poner en valor" el patrimonio histórico, la identidad cultural y la amplia oferta del municipio mediante "una forma alternativa, cercana y de calidad".

El catálogo de actividades puesto a disposición de los usuarios destaca por su gran variedad y su firme apuesta por ensalzar la historia local. Entre las propuestas culturales resaltan los recorridos guiados que profundizan en las raíces de la capital grancanaria, como la ruta de las mujeres de Galdós, un paseo histórico por el barrio de Guanarteme, la exploración de la huella británica en la isla o las visitas a los emblemáticos templos de Vegueta.

La música en directo y la gastronomía también ocupan un lugar central en este evento veraniego. Los asistentes podrán disfrutar de un concierto crooner a cargo de Fasur, así como de veladas de jazz y boleros. En el ámbito culinario, la organización ha optado por el producto local, diseñando catas y maridajes de vinos y quesos de Gran Canaria. Además, se impartirán talleres participativos orientados a la elaboración de pan de masa madre y monográficos sobre el tuno indio en la Orden del Cachorro Canario.

Para aquellos que prefieran el contacto con la naturaleza y la actividad física, el programa incluye alternativas vinculadas al deporte, el bienestar y el mar. Se han programado talleres de meditación, sesiones de barre, rutas en kayak y clases de surf. Asimismo, los amantes del océano podrán disfrutar de paseos en velero y excursiones diseñadas para conocer de cerca el deporte autóctono por excelencia, la Vela Latina Canaria. También se ha pensado en el ocio conjunto, con planes familiares que tendrán como escenario espacios naturales y urbanos como el Parque Doramas, la playa de Las Alcaravaneras o El Confital.

Como principal novedad de esta novena edición, la organización ha cerrado un acuerdo de colaboración con Guaguas Municipales. La empresa municipal facilitará bonos de dos viajes a todas las personas que formalicen su inscripción en las diferentes actividades. Esta medida busca fomentar la movilidad sostenible y garantizar un acceso cómodo y fluido a las diferentes sedes repartidas por toda la capital. Toda la información relativa a horarios, precios y requisitos de inscripción ya se encuentra detallada en la plataforma digital oficial.