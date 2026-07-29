Monzón pasa a Función Pública la paga extra pendiente de los sanitarios y Vox le exige "dar la batalla"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha vuelto a derivar a la Consejería de Función Pública la responsabilidad de decidir sobre el abono de la paga extra pendiente a los sanitarios, un conflicto laboral que se arrastra desde hace 15 años. Monzón argumentó en comisión parlamentaria que su departamento no ostenta la competencia legal para resolver este desembolso.

Ante esta postura, el portavoz parlamentario de Vox, Nicasio Galván, ha urgido a la consejera a "dar la batalla" y dar un "golpe sobre la mesa" ante la Consejería de Hacienda para captar unos 27 millones de euros procedentes del incremento de 769 millones en el techo de gasto previsto para el próximo ejercicio.

Sanitarios 'en pie de guerra' frente al resto de la administración

El representante de Vox denunció el agravio comparativo que sufren los profesionales de la salud, señalando que resulta incomprensible que el resto de los empleados públicos de la administración canaria sí perciba el 100 % de su paga extra mientras el personal sanitario sigue excluido. Galván advirtió de que los trabajadores se encuentran "en pie de guerra" y reclamó "hacer justicia" aprovechando la expansión presupuestaria autonómica.

Por su parte, Monzón defendió la gestión de su departamento alegando que "en política no se trata de quedar bien, sino de hacer las cosas bien", y negó que el malestar o la huelga autonómica obedezcan de forma exclusiva al litigio de la paga extra.

Defensa del gasto en personal y estabilización de plazas

En su intervención, la consejera contrapuso las demandas salariales con las cifras de inversión de su área, destacando que solo en 2026 el presupuesto destinado al personal sanitario se elevó a 2.615 millones de euros, lo que supuso un incremento del 7 %. Según Monzón, este margen presupuestario permitió afrontar el aumento retributivo del 1,5 %.

Asimismo, remarcó los avances en materia de empleo público, tras la estabilización de 6.590 plazas fijas en el Servicio Canario de la Salud (SCS), a las que se añadirán 1.127 nombramientos del Grupo Auxiliar Administrativo previstos para finales de agosto.

Incentivos y retención de talento frente al choque político

Monzón puso en valor el plan de fidelización del personal, subrayando la contratación de cerca de 800 médicos, el abono completo de incentivos en la paga de marzo y el blindaje del 100 % de las retribuciones ordinarias durante las bajas por incapacidad temporal o maternidad. Además, recordó la apertura del quinto grado de carrera profesional desde enero de 2025.

Pese a este balance de gestión, la falta de respuesta concreta sobre la paga extra mantiene abierto el frente de conflicto político y sindical en la sanidad canaria.