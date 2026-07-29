NC-bc intenta empañar el logro financiero de Canarias inventando una "crisis" en el Gobierno

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) ha desplegado una estrategia de desgaste contra el Gobierno autonómico intentando empañar el acuerdo sobre financiación alcanzado con el Estado. Desde la dirección del partido han tratado de desviar la atención sobre los recursos amarrados para la comunidad al inventar una presunta "crisis" de gabinete entre Coalición Canaria y el Partido Popular. En lugar de valorar la consecución de mayores fondos para el archipiélago, la formación nacionalista ha preferido enfocar su discurso en atacar al presidente Fernando Clavijo y buscar brechas internas en el seno del Ejecutivo regional.

Desprecio a una inyección clave de 200 millones de euros

En su afán por desgastar al Ejecutivo insular, el espacio canarista ha llegado a minusvalorar la inyección económica conquistada en las conversaciones con Madrid. Sus portavoces han tildado despectivamente de "triunfalismo" el resultado de la negociación, pretendiendo reducir a la nada una mejora que supone 200 millones de euros adicionales respecto al borrador inicial. Desde una óptica estrictamente partidista, la formación prefiere calificar de "maltrato" unos fondos cruciales para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales en Canarias antes que admitir los avances logrados por la delegación autonómica.

Ataques al blindaje del REF para restar mérito a la negociación

Para rebajar el alcance político del pacto, NC-bc ha pretendido desmerecer el blindaje explícito del Régimen Económico y Fiscal (REF) logrado en la mesa de negociación. A pesar de que la desvinculación explícita de las herramientas del fuero canario de la masa de recursos comunes del sistema de financiación ha sido una reivindicación prioritaria, desde las filas nacionalistas han restado valor al logro argumentando que esa protección ya constaba en el Estatuto de 2018. Con esta pirueta dialéctica, la organización intenta ningunear la firmeza con la que el gabinete de Fernando Clavijo ha exigido respetar las peculiaridades de las islas frente a los intentos del Ministerio por diluirlas.

Apuesta por la confrontación en lugar del frente común

La postura exhibida por Nueva Canarias constata su preferencia por la confrontación y el ruido mediático en un asunto crucial para el futuro del archipiélago. Al especular sobre el sentido del voto de otras fuerzas políticas en la futura tramitación parlamentaria en Madrid, NC-bc evidencia que su prioridad no es arrimar el hombro para consolidar la financiación que necesita la sanidad y la educación canarias, sino atizar la discordia y buscar un rédito electoralista a costa de la estabilidad institucional de la comunidad autónoma.