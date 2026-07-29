Tenerife incorpora 30 drones acuáticos de última generación para rescates en el mar

El Cabildo de Tenerife ha presentado este miércoles una nueva herramienta con la que pretende ganar un tiempo decisivo en los rescates marítimos: una flota de 30 drones acuáticos capaces de llegar hasta una persona en peligro antes que los propios equipos de salvamento.

La presentación tuvo lugar en la playa de El Médano, en Granadilla de Abona, donde se realizó una demostración del funcionamiento de estos dispositivos, que a partir de ahora formarán parte de los recursos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife y de los servicios de socorrismo de los municipios costeros.

Durante el acto, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó la importancia de reducir al máximo los tiempos de respuesta en este tipo de emergencias. "Cada minuto cuenta cuando una persona está en peligro en el mar", afirmó. A su juicio, la incorporación de esta tecnología supone un "salto cualitativo" porque permitirá intervenir con mayor rapidez, aumentar las posibilidades de éxito y, además, reducir los riesgos a los que se enfrentan los propios rescatadores.

Dávila recordó también que Tenerife cuenta con una de las costas más visitadas de España, una circunstancia que obliga a seguir mejorando los recursos destinados a la prevención y a las emergencias.

Un dron para cada municipio costero

El proyecto contempla el despliegue inicial de 30 drones. Dos permanecerán bajo la gestión directa del Consorcio de Bomberos, mientras que los 28 restantes se distribuirán entre los municipios con litoral, que dispondrán de un equipo cada uno.

Estos dispositivos se controlan desde tierra mediante mando a distancia y están equipados con cámaras que permiten localizar rápidamente a una persona en el agua. Además, pueden transportar elementos de flotación, marcar la zona del rescate e incluso trasladar a un bombero hasta el lugar exacto donde se encuentra la víctima, facilitando posteriormente la evacuación de ambos.

Otra de sus principales ventajas es que pueden seguir operando incluso cuando las condiciones del mar son complicadas. Los drones pueden sumergirse para superar el oleaje y disponen de una autonomía cercana a una hora, lo que los convierte en un apoyo especialmente útil cuando el tiempo juega en contra.

La consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó que esta incorporación supone "un importante avance para proteger tanto a las personas que necesitan ser rescatadas como a los propios bomberos". En la misma línea, el director insular de Seguridad y Emergencias y presidente del Consorcio, Iván Martín, explicó que el nuevo protocolo unificará la respuesta de los servicios de emergencia para hacerla "más rápida, eficaz y segura". El oficial Luis Castro incidió también en la utilidad de estos equipos cuando el estado del mar dificulta el acceso de los rescatadores.

Los rescates en la costa se han duplicado en la última década

La incorporación de estos drones responde al aumento de las emergencias en el litoral tinerfeño. En los últimos diez años, el Consorcio de Bomberos ha realizado 625 intervenciones en la costa, de las que 164 correspondieron a rescates marítimos. Estos sucesos se saldaron con 26 personas fallecidas.

Además, las estadísticas reflejan que el número de actuaciones se ha duplicado durante la última década. Los estudios técnicos realizados por el Cabildo también han identificado siete puntos especialmente conflictivos en el litoral de Tenerife, donde se concentra cerca del 40% de los rescates y la mitad de las muertes registradas en este tipo de incidentes. Estos datos han llevado a la corporación insular a apostar por nuevas herramientas que permitan actuar antes y con mayores garantías de éxito.