UGT exige incluir a Canarias en la revisión de la indemnización por residencia

UGT Servicios Públicos Canarias ha trasladado este martes al delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, su preocupación por la exclusión del Archipiélago de la revisión de las indemnizaciones por residencia e insularidad que percibe el personal de la Administración General del Estado. El sindicato advierte de que esta decisión puede agravar las dificultades para atraer y mantener empleados públicos en las Islas.

Durante el encuentro participaron el secretario general de UGT Servicios Públicos Canarias, Francisco Bautista; el responsable del sector de la Administración del Estado, Antonio Terrones; el secretario general de la Insularidad y secretario general en Canarias de la Unión de Guardias Civiles, Juan Manuel Alemán; y el secretario general de Organización y Finanzas de la Unión Federal de Policía, José Francisco Delgado.

Canarias reclama el mismo trato que Baleares

Los representantes sindicales trasladaron al delegado del Gobierno que el acuerdo para revisar al alza las indemnizaciones sí contempla a Baleares, mientras que deja fuera a Canarias. A su juicio, esta diferencia de trato no responde a lo recogido inicialmente en el Acuerdo marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que hacía referencia a la revisión del conjunto de estas compensaciones sin excluir territorios.

UGT sostiene que la realidad del Archipiélago exige tener en cuenta factores como la lejanía con respecto a la Península, la condición insular y los sobrecostes derivados de la residencia y la movilidad entre islas. Por ello, considera imprescindible que Canarias sea incluida en la revisión de estos complementos.

Alertan del riesgo para los servicios públicos

El sindicato también expresó su inquietud por las crecientes dificultades para cubrir plazas de la Administración General del Estado en Canarias. Según expuso durante la reunión, la falta de unas indemnizaciones adecuadas resta atractivo a estos puestos y puede provocar que queden vacantes, afectando al funcionamiento de servicios públicos esenciales.

Tras escuchar las demandas de las organizaciones sindicales, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, se comprometió a analizar la información presentada y a ofrecer una respuesta antes de que finalice esta semana.