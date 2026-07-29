Un herido moderado tras el incendio de una vivienda en el municipio grancanario de Firgas

Un hombre de 40 años ha resultado herido de carácter moderado a consecuencia de un incendio desatado en el interior de su vivienda, ubicada en el municipio grancanario de Firgas. Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, los hechos ocurrieron a última hora del martes, lo que generó una rápida movilización de los servicios de rescate y emergencias para lograr asegurar la zona y evitar un desenlace fatal.

El suceso se registró concretamente a las 23:32 horas en un inmueble situado en la calle Camino Lomo El Pino de la citada localidad. Tras recibir la alerta ciudadana, se desplazó de inmediato a la zona el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos facultativos procedieron a prestar la primera asistencia médica al afectado en el mismo lugar de los hechos, evaluando su estado clínico antes de realizar cualquier traslado.

Tras una rigurosa valoración inicial, el equipo médico constató que el varón presentaba un cuadro clínico de intoxicación por inhalación de humo, catalogado con un pronóstico moderado, además de padecer diversas quemaduras de carácter superficial en su cuerpo. Dada la naturaleza de estas lesiones y la necesidad de una atención más exhaustiva, el herido fue estabilizado y trasladado de urgencia en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para recibir tratamiento especializado.

De forma paralela a la asistencia sanitaria, los efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se hicieron cargo de las siempre delicadas labores de extinción. Los bomberos lograron sofocar las llamas con enorme celeridad, impidiendo que el fuego se propagara a otras estancias de la vivienda o a los edificios colindantes. Una vez que lograron dar por controlado el incendio, procedieron a realizar las pertinentes tareas de ventilación del inmueble, un paso fundamental para disipar por completo los gases tóxicos acumulados durante la combustión.

En este amplio dispositivo de emergencias desplegado en Firgas también participaron de manera activa agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local del municipio. Estas fuerzas de seguridad se encargaron de acordonar el perímetro de seguridad, facilitando así el acceso y la labor ininterrumpida de los equipos sanitarios y de extinción. Asimismo, comenzaron a instruir las diligencias correspondientes para tratar de esclarecer las causas exactas que originaron las llamas.

La eficaz coordinación mostrada entre los diferentes cuerpos de seguridad y de emergencias ha resultado verdaderamente vital para poder minimizar los daños personales y materiales en este grave siniestro nocturno, demostrando una vez más la extrema importancia de contactar con prontitud con los profesionales del 112 ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo la integridad física o el patrimonio de los ciudadanos en el archipiélago canario.