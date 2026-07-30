Aena invertirá 550 millones en la remodelación integral del aeropuerto Tenerife Sur

El Aeropuerto Tenerife Sur se prepara para afrontar la mayor transformación de su historia. Aena ha presentado el proyecto de ejecución para remodelar por completo el edificio terminal de la principal puerta de entrada turística de Canarias, una actuación que superará los 550 millones de euros de inversión y que busca adaptar las instalaciones al crecimiento del tráfico aéreo de las próximas décadas.

El proyecto incluye la renovación integral de la terminal de pasajeros y la ampliación de los aparcamientos para vehículos privados y de alquiler. El presupuesto también contempla el futuro equipamiento y el sistema de tratamiento de equipajes, cuya licitación se realizará en una fase posterior.

Las obras se desarrollarán principalmente entre 2027 y 2031 y se centrarán exclusivamente en el área terminal, ya que las pistas actuales disponen de capacidad suficiente para atender la demanda prevista.

Para evitar afectar al funcionamiento diario del aeropuerto, la ejecución se realizará por fases. El objetivo es modernizar tanto los espacios interiores como exteriores, unificando la imagen arquitectónica de unas instalaciones que se han ido ampliando durante casi cinco décadas.

El director del grupo de aeropuertos de Canarias, Luis López Chapí, explicó que el nuevo aeropuerto aspira a convertirse en un referente por su calidad, sostenibilidad e innovación, mejorando al mismo tiempo la experiencia de los millones de pasajeros que utilizan cada año esta infraestructura.

Una terminal más amplia, moderna y conectada

La remodelación supondrá importantes cambios en el edificio actual. Parte de la Terminal 1 será demolida para construir una nueva zona de Llegadas con un único control centralizado de pasaportes para los vuelos internacionales no pertenecientes al espacio Schengen.

Además, la Terminal 2 y el edificio que une ambas instalaciones crecerán unos 50 metros hacia el exterior, permitiendo crear una nueva zona de facturación y modernizar completamente el sistema de tratamiento de equipajes.

El proyecto también contempla la construcción de un nuevo edificio de embarque junto a la torre de control, con seis nuevas puertas para pasajeros.

Toda la infraestructura quedará integrada bajo una única cubierta y conectada mediante la denominada Rambla Intermodal, un gran eje peatonal que enlazará el vestíbulo principal con el transporte público y la futura estación del Tren del Sur. Este espacio incorporará además nuevas zonas de restauración y salas de espera para los viajeros.

Más de 2.000 nuevas plazas de aparcamiento

La transformación del aeropuerto también llegará al exterior. Aena ha licitado por 48,4 millones de euros la ampliación de los aparcamientos, una actuación que permitirá crear un edificio de tres plantas frente a la terminal.

La nueva infraestructura sumará 1.255 plazas para vehículos de alquiler y otras 807 destinadas a coches particulares, incrementando notablemente la capacidad de estacionamiento del aeropuerto.

El edificio estará conectado directamente con la terminal mediante cinco pasarelas peatonales independientes del tráfico rodado y también facilitará el acceso a la futura estación ferroviaria.

Además, el nuevo aparcamiento contará con plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, puntos de recarga para vehículos eléctricos y marquesinas equipadas con paneles fotovoltaicos para mejorar la eficiencia energética del complejo.