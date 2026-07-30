Canarias culmina la instalación solar que pone fin a la dependencia del diésel en el Teide

Los edificios públicos situados entre El Portillo Alto y El Portillo Bajo, en el Parque Nacional del Teide, ya funcionan con energía solar gracias a un nuevo sistema fotovoltaico con baterías instalado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. La actuación permite que estas dependencias dispongan de suministro eléctrico las 24 horas sin depender de los tradicionales generadores diésel.

El proyecto, ejecutado por la empresa pública Tragsa, ha supuesto una inversión cercana a los 500.000 euros, financiada con fondos europeos Next Generation. Con esta infraestructura, el Gobierno de Canarias avanza en la descarbonización de uno de los espacios naturales más emblemáticos del Archipiélago.

Adiós a los generadores diésel

Hasta ahora, el funcionamiento de los edificios públicos de El Portillo dependía de grupos electrógenos alimentados con combustible fósil. Además del elevado coste que suponía su mantenimiento y el suministro de gasóleo, este sistema también presentaba limitaciones para garantizar un servicio continuo en un entorno protegido como el Parque Nacional del Teide.

Con la nueva instalación, esa dependencia queda atrás. La energía generada por los paneles solares se almacena en baterías de alta capacidad, lo que permite mantener el suministro incluso durante la noche o en jornadas con poca radiación solar.

Una microrred para garantizar el suministro

La actuación ha incluido la creación de una microrred eléctrica aislada que conecta los distintos edificios públicos de El Portillo y distribuye de forma eficiente la energía producida por la planta fotovoltaica.

Este sistema inteligente optimiza el consumo y asegura un suministro estable y permanente, mejorando tanto la eficiencia energética de las instalaciones como las condiciones de trabajo del personal que desarrolla su labor en el parque.

Menos emisiones en pleno Parque Nacional

Además de garantizar la autonomía energética de estas instalaciones, el nuevo sistema reduce de forma significativa el uso de combustibles contaminantes y las emisiones asociadas a la producción eléctrica convencional.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias refuerza su apuesta por las energías renovables y por un modelo más sostenible para la gestión de las infraestructuras públicas ubicadas en uno de los espacios naturales más valiosos y visitados de Canarias.