Canarias, en riesgo extremo por radiación ultravioleta hasta el 3 de agosto

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha lanzado una advertencia ante el elevado nivel de radiación ultravioleta (UV) que afectará a buena parte del archipiélago hasta el próximo 3 de agosto. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Plan de Vigilancia y Prevención frente a la Radiación Ultravioleta, numerosos municipios alcanzarán el nivel de riesgo extremo, el más alto de la escala.

La situación afectará de forma desigual a cada isla, aunque prácticamente todo el territorio canario registrará valores muy elevados. En La Palma, municipios como San Andrés y Sauces, Tazacorte o Santa Cruz de La Palma permanecerán en riesgo muy alto, mientras que el resto de la isla se situará en el nivel extremo. Un escenario similar se repetirá en El Hierro y La Gomera, donde casi todos los municipios estarán bajo la máxima alerta.

En Tenerife, los puntos con mayor incidencia serán Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide. En Gran Canaria, la alerta extrema abarcará casi toda la isla, con la excepción de La Aldea de San Nicolás, Agaete y Gáldar. En Fuerteventura, solo Betancuria y Antigua quedarán en nivel muy alto, mientras que Lanzarote y La Graciosa registrarán riesgo extremo en la mayor parte de su territorio.

El sol en Canarias exige precaución todo el año

Salud Pública recuerda que Canarias registra los índices de radiación UV más altos de España durante todo el año, por lo que la protección frente al sol no debe limitarse al verano. Incluso en jornadas nubladas, la radiación sigue llegando a la superficie y puede causar daños en la piel y en los ojos. Además, cuanto mayor es la altitud, mayor es también la intensidad de estos rayos.

Ante un episodio de riesgo extremo, los especialistas recomiendan evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las horas centrales del día. Si salir al exterior resulta inevitable, aconsejan utilizar protector solar con factor 50 o superior, buscar siempre zonas de sombra y llevar ropa que cubra brazos y piernas, además de sombrero y gafas de sol homologadas. Estas medidas son especialmente importantes para niños, personas mayores y quienes desarrollan su trabajo al aire libre.

Las quemaduras de hoy pueden pasar factura en el futuro

Los expertos recuerdan que los efectos del sol son acumulativos. Una quemadura durante la infancia puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel años después. A corto plazo, la sobreexposición puede provocar quemaduras, alteraciones en el ADN, reacciones fotoalérgicas e incluso debilitar el sistema inmunitario, favoreciendo la reactivación de virus como el herpes labial.

A largo plazo, la radiación ultravioleta incrementa el riesgo de padecer melanoma y otros tipos de cáncer de piel, además de problemas oculares como conjuntivitis o cataratas. Aunque cualquier persona puede verse afectada, el peligro es mayor en quienes tienen la piel clara o siguen determinados tratamientos médicos que aumentan la sensibilidad al sol.