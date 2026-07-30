Canarias se alía con 40 embajadas para atraer talento e inversión científica

El Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una estrategia de diplomacia científica con el objetivo de atraer talento e inversión tecnológica, proyectando a la comunidad autónoma como un referente internacional. La iniciativa, impulsada por el presidente Fernando Clavijo y la consejera Migdalia Machín, ya ha abierto canales de comunicación con cerca de 40 embajadas para reforzar la posición de las islas como puente estratégico entre Europa y África.

Sectores clave e infraestructuras de referencia

El proyecto busca conectar el ecosistema investigador canario con embajadas y organismos internacionales en áreas clave como la economía azul, las energías renovables, la gestión del agua o la astrofísica. El viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, destacó la apuesta por un modelo basado en el conocimiento apoyado en centros de referencia como el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Plocan, la ACIISI y las universidades públicas.

Cooperación consolidada con África, América y Asia

Las gestiones diplomáticas han fructificado en acuerdos con universidades de Marruecos (UM6P e Ibn Zohr), un memorando con Uruguay en materia de transferencia tecnológica y vías de colaboración con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (Japón) tras la Expo de Osaka. Asimismo, se han iniciado líneas de trabajo conjunto con las islas Galápagos (Ecuador) en sostenibilidad.

El instrumento central de esta acción es el foro DiploInnova Canarias, enmarcado en el proyecto Islas Responsables. Tras sus dos primeras ediciones en La Palma (dedicada a la astrofísica) y Madrid (centrada en el océano y el cambio climático), la tercera cita se celebrará el próximo mes de octubre en Bruselas para seguir afianzando la presencia exterior de la I+D+i canaria.