Condonar 3.259 millones a Canarias, socializar la deuda para tapar la falta de rigor presupuestario

El Ministerio de Hacienda ha cerrado los cálculos para la financiación autonómica de 2027. Canarias recibirá una cifra inédita: 7.650 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que supone un incremento del 7,8% respecto al ejercicio anterior. Si a esta partida se añade la liquidación correspondiente a 2025, el montante final destinado al archipiélago alcanzará los 8.899 millones de euros, un 9,1% más.

El peso sobre el contribuyente

Desde el Ejecutivo central presentan estas cifras como un compromiso histórico con el bienestar. Sin embargo, detrás del volumen de recursos asignados a la comunidad insular reside la consecuencia directa del aumento sostenido de la recaudación tributaria, alimentada por la inflación y el peso que soportan familias y empresas. El Gobierno canaliza hacia las administraciones autonómicas una liquidez que procede del bolsillo del contribuyente, mientras la estructura productiva canaria continúa afrontando trabas administrativas y costes operativos crecientes.

Más recaudación, menos inversión privada

A escala nacional, el reparto total llegará a los 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026. Con la liquidación del modelo, la cifra autonómica global escala a 185.593 millones de euros. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha atribuido este incremento a la marcha de la economía y ha destacado la reducción del desempleo por debajo del 10%.

No obstante, la narrativa oficial omite el impacto que la presión fiscal tiene sobre el consumo y la inversión privada en las islas. Los recursos públicos crecen al ritmo de la recaudación estatal, pero el esquema elude la necesidad de gestionar con mayor eficiencia el gasto insular.

El coste oculto de condonar la deuda

El departamento de Hacienda abre además la puerta a un montante superior si prospera la reforma del sistema de financiación, que sumaría 611 millones adicionales a Canarias, ampliables a más de 1.300 millones mediante variables complementarias. En paralelo, avanza en las Cortes la condonación de 3.259 millones de deuda autonómica canaria, una medida que traslada obligaciones financieras al conjunto de los contribuyentes sin exigir a cambio compromisos de disciplina presupuestaria.

El titular de Hacienda lamenta la falta de acuerdo con las comunidades del Partido Popular para sacar adelante el nuevo sistema. Entre tanto, el archipiélago se encamina a un escenario de recursos públicos récord donde el reto real sigue siendo transformar el flujo de fondos estatales en oportunidades verdaderas para las familias y los creadores de empleo en las islas.