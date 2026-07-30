Desmantelado un punto de venta de drogas oculto en una asociación en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han asestado un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes a pequeña escala en las islas Canarias. En una reciente intervención, los efectivos policiales han logrado desmantelar un activo foco de suministro de narcóticos que operaba a pleno rendimiento en el centro de la capital tinerfeña. El establecimiento utilizaba una tapadera legal para intentar burlar el control de las autoridades, una táctica cada vez más habitual en determinados núcleos urbanos.

En concreto, los responsables de este entramado delictivo se escudaban bajo el paraguas de una aparente asociación privada. Esta figura jurídica es frecuentemente empleada por grupos dedicados al menudeo para dotar de una falsa legitimidad a sus instalaciones, dificultando así las pesquisas iniciales. Sin embargo, el continuo trasiego de personas ajenas a la supuesta entidad levantó las sospechas necesarias para iniciar un operativo oficial.

La investigación se enmarcó dentro de un dispositivo antidroga más amplio, diseñado para erradicar las redes de distribución que proliferan en zonas de gran afluencia. Según han informado las autoridades policiales, el local estaba ubicado de forma estratégica en una de las vías con mayor afluencia turística de la ciudad. Este emplazamiento no era casual, sino que buscaba captar clientes entre los visitantes y transeúntes, camuflando la actividad ilícita entre el bullicio normal de la zona comercial y de ocio.

Durante la fase de vigilancia, los investigadores constataron de forma fehaciente que numerosos individuos accedían al recinto a lo largo de todo el día. Las vigilancias discretas confirmaron que estas visitas tenían como único propósito la adquisición de diversas sustancias prohibidas, descartando cualquier tipo de actividad social o lúdica propia de una asociación legalmente constituida. Ante la contundencia de las pruebas recabadas, se solicitó la pertinente orden de registro.

Una vez obtenida la autorización judicial, se procedió a la entrada en el inmueble. En este operativo se contó con la estrecha colaboración de la Policía Local, lo que demuestra la importancia de la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad para garantizar la efectividad de estas intervenciones. El registro culminó con el arresto de dos sospechosos por un presunto delito de tráfico de drogas a los que se les incautaron diversas cantidades de marihuana, hachís y cocaína preparadas para su distribución.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes. Con esta operación, las fuerzas de seguridad dan por erradicado este punto negro, reforzando la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley en uno de los municipios más transitados del archipiélago.