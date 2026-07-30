Detenido in fraganti al asaltar un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional han arrestado a un individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El suceso tuvo lugar cuando el sospechoso fue sorprendido en el interior de un conocido establecimiento gastronómico situado en el popular barrio de Vegueta, en la capital grancanaria. El delincuente logró acceder al interior tras fracturar los cristales de la entrada principal del negocio, aunque su incursión fue detectada de inmediato.

Los hechos se desarrollaron durante las primeras horas de la madrugada del pasado 28 de julio. La voz de alarma la dio la central de seguridad, que advirtió a las autoridades de un fuerte impacto proveniente del interior del inmueble. Ante esta llamada de emergencia, la Sala CIMACC 091 movilizó rápidamente a varias patrullas policiales para que se personaran en el lugar y verificaran la situación de peligro.

Una vez que los efectivos llegaron al escenario de los hechos, pudieron comprobar de primera mano que la puerta había sido violentada. Además, el interior del establecimiento se encontraba completamente oculto por una espesa humareda blanca. Esta circunstancia se debió a la activación del sistema de niebla de seguridad, un eficaz mecanismo de defensa que se disparó de forma automática tras detectarse la intrusión no autorizada en el recinto.

A pesar de la nula visibilidad generada por la alarma, los agentes mantuvieron la calma y procedieron a la inspección del recinto. Durante esta minuciosa labor, lograron vislumbrar la silueta de un sujeto que permanecía agazapado. Siguiendo los protocolos establecidos, los policías le ordenaron que abandonara el lugar con las manos en alto. El individuo acató las instrucciones y salió a la vía pública, donde fue inmediatamente interceptado y reducido.

En el momento de la detención, las autoridades se percataron de que el varón presentaba diversos cortes sangrantes en una de sus manos, presuntamente ocasionados al quebrar el cristal durante el allanamiento. Debido a estas heridas, los policías decidieron trasladarlo primero a un centro de salud de la zona para que recibiera la correspondiente asistencia médica, antes de conducirlo finalmente a las dependencias policiales.

Posteriormente, la propietaria del negocio afectado se desplazó hasta el lugar para realizar un recuento de los daños materiales y revisar el estado de sus pertenencias. Tras llevar a cabo una primera evaluación visual de las instalaciones, la dueña comunicó a las autoridades que, aparentemente y a falta de un inventario más exhaustivo, no echaba en falta ningún objeto de valor.

Paralelamente a esta intervención, las fuerzas de seguridad mantienen una investigación abierta para determinar si este mismo individuo está implicado en otro intento de robo que tuvo lugar apenas una hora antes de este suceso. Este primer asalto frustrado se produjo en un edificio en obras que se encuentra ubicado también en la capital de la isla.

En aquel incidente previo, los agentes también se personaron tras saltar la alarma de intrusión. Un vigilante de la zona declaró haber visto huir a un sujeto a la carrera, cuyas características físicas y vestimenta coincidían plenamente con las del hombre arrestado en Vegueta. Una vez finalicen las pertinentes diligencias, el detenido pasará a disposición de la autoridad judicial competente.