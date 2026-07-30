El BCE recula y garantiza que Canarias estará presente en los nuevos billetes de euro

El Banco Central Europeo (BCE) ha salido al paso del malestar desatado en el archipiélago y ha confirmado oficialmente que Canarias continuará representada en los nuevos billetes de euro. La aclaración de la institución llega después de que los primeros bocetos e ilustraciones de muestra presentados el pasado 23 de julio en Francfort suscitaran duras críticas al no incluir la silueta de la comunidad autónoma ni de otros territorios insulares comunitarios.

Una instrucción general en los primeros diseños

Según ha explicado el propio organismo monetario, las pautas y directrices facilitadas a los equipos creativos para la representación del mapa de Europa eran de carácter general. Debido a este enfoque preliminar, las maquetas iniciales no detallaban de forma específica cómo debían figurar estos territorios insulares en las primeras fases conceptuales del proyecto.

El BCE ha precisado que estas omisiones provisionales se subsanarán íntegramente durante la siguiente etapa del proceso. Una vez seleccionada la opción ganadora, los gráficos se adaptarán técnicamente para su producción como billetes de curso legal, momento en el que Canarias, así como Azores, Madeira y los territorios franceses de ultramar, quedarán reincorporados de forma explícita al mapa definitivo.

Votación ciudadana abierta hasta el 21 de septiembre

En paralelo, el organismo regulador mantiene abierta hasta el próximo 21 de septiembre la consulta pública para que la ciudadanía de la eurozona opine sobre las opciones preseleccionadas. Las propuestas actuales giran en torno a dos motivos centrales "la cultura europea" y "ríos y aves", que servirán de base ilustrativa para la remodelación integral de la moneda única.