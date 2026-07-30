El Cabildo de El Hierro cierra pistas forestales y prohíbe los fogones por riesgo de incendio

La intensa ola de calor que afecta a Canarias ha llevado al Cabildo de El Hierro a reforzar las medidas de prevención frente al riesgo de incendios forestales. La institución insular ha decretado el cierre de varias pistas y caminos forestales, además de prohibir el tráfico rodado en diferentes zonas del monte y clausurar los fogones de las áreas recreativas más concurridas.

El objetivo es reducir al máximo cualquier situación que pueda provocar un incendio mientras persistan las elevadas temperaturas y las condiciones meteorológicas adversas.

Cierres en el municipio de El Pinar

Las principales restricciones afectan al municipio de El Pinar. Permanecen cerradas al tráfico las pistas y accesos situados en la carretera HI-45, entre el cruce de El Tomillar y Las Malinas, en la zona de Malpaso.

También quedan restringidos los accesos entre El Morcillo y Pino Piloto, donde se cierran tres pistas forestales, además de la vía que comunica El Brezal con Pino Piloto.

Restricciones en otras zonas del monte

Las medidas se extienden a otros espacios naturales de la isla. Permanecen cerradas La Sabinilla, la pista de Las Jarras y el recorrido entre la Cruz de los Reyes y la Torre Mercadel, donde únicamente estará permitido el acceso a pie hasta la fuente.

Asimismo, se clausuran los cortafuegos de Los Marrubios y el tramo comprendido entre el vivero viejo y el Aula de la Naturaleza, incluido el cruce de La Casilla, la Tablada del Sargento, La Tagüenta y los caminos próximos a Fuente El Lomo.

Limitaciones en Valverde

En el municipio de Valverde también se restringe el acceso a diferentes pistas forestales. Entre ellas figuran las situadas junto a la carretera que une El Pinar con San Andrés por El Jorado, las dos pistas de Asomadas y los caminos que parten desde la HI-4 hacia el depósito de Masilva y La Mareta.

A estas restricciones se suman el conocido Camino de la Fuente, la curva de Teloje, el camino de San Antón, Hoya Fireba y las tres pistas que conectan la carretera HI-1 con La Mareta.

Fogones precintados hasta nuevo aviso

Como medida adicional para minimizar cualquier riesgo, el Cabildo ha ordenado el cierre y precinto de los fogones de las áreas recreativas de Hoya del Morcillo y El Pino.

Desde la institución insular hacen un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y piden respetar todas las restricciones mientras continúe la situación de alerta por altas temperaturas y el elevado riesgo de incendios forestales.