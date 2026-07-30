El Cabildo de Fuerteventura abre la próxima semana las ayudas dirigidas al sector primario

El Cabildo insular habilitará a partir de la próxima semana la convocatoria de ayudas destinadas a profesionales de la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla. La iniciativa contempla tres ejes fundamentales de actuación: la financiación de inversiones para la modernización y mejora productiva de las explotaciones, el apoyo a la recría ganadera para consolidar la cabaña insular y el respaldo específico a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para garantizar la prevención y el control sanitario.

La presidenta insular, Lola García, ha destacado que el sector primario constituye una actividad estratégica para Fuerteventura, remarcando que esta inyección de recursos busca respaldar directamente a quienes mantienen vivo el territorio, generan empleo y garantizan el abastecimiento de productos de proximidad.

Tramitación simplificada y bases adaptadas

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, ha explicado que la corporación ha actualizado las bases reguladoras para responder con mayor precisión a las demandas actuales del sector. Asimismo, se han introducido mejoras organizativas orientadas a simplificar la burocracia y agilizar la tramitación del procedimiento a los solicitantes.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes desde la próxima semana y hasta el próximo 14 de agosto, inclusive. El trámite se podrá realizar de forma telemática a través de la sede electrónica del Cabildo de Fuerteventura o de manera presencial en las Oficinas de Extensión Agraria situadas en Puerto del Rosario y Gran Tarajal.