El Cabildo de Tenerife aprueba el reglamento de su red de 71 puntos de recarga eléctrica

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a la memoria de actividad económica y al reglamento regulador de la Red Insular de Movilidad Eléctrica. Esta infraestructura está compuesta actualmente por un total de 71 puntos de abastecimiento distribuidos por la geografía insular, lo que permite la carga simultánea de 143 vehículos.

Del total de las instalaciones, 37 han sido ejecutadas de forma directa por la corporación insular, mientras que las 34 restantes se han integrado gracias a la adhesión voluntaria de los ayuntamientos tinerfeños. El objetivo es proporcionar un servicio equitativo que abarque tanto las áreas metropolitanas como las zonas turísticas del norte y el sur de la isla, favoreciendo su uso continuado y accesible para todos los usuarios.

En cuanto a las especificaciones técnicas de estos puntos, la red dispone de una amplia gama de opciones adaptadas a las diferentes demandas de los conductores. Así, cuenta con 45 cargadores de 22 kW, 12 estaciones de 44 kW, 8 de 50 kW, además de instalaciones de alta potencia, concretamente cuatro de 126 kW y dos de 150 kW, lo que garantiza una cobertura eficiente en todo momento.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha explicado que con este proyecto institucional se busca consolidar el modelo deseado para las próximas décadas, es decir, "una isla más sostenible, más preparada y con mejores servicios para sus ciudadanos". Según ha indicado, el objetivo principal es que cualquier residente pueda apostar por estas energías con plenas "garantías", traduciendo los conceptos medioambientales en decisiones concretas.

Por otro lado, la normativa recientemente aprobada por la administración local establece unas reglas claras de funcionamiento para los usuarios con el fin de asegurar una rotación ágil. Entre las obligaciones principales destaca la exigencia de retirar el automóvil una vez finalizada la carga y el respeto estricto a los tiempos máximos fijados, utilizando el espacio público exclusivamente para este propósito.

Al mismo tiempo, el recién aprobado reglamento blinda los derechos de los diferentes usuarios. Los ciudadanos tendrán garantizado el acceso a las infraestructuras en condiciones adecuadas, así como el derecho a recibir información detallada sobre el funcionamiento de las instalaciones y de los distintos canales habilitados para formular las pertinentes sugerencias o reclamaciones a la empresa gestora.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha asegurado en su intervención que el nuevo marco normativo aporta una indispensable seguridad jurídica a un tejido de suministros que "ya es una realidad". En este sentido, ha remarcado que la iniciativa será una palanca imprescindible en la necesaria transformación del modelo de transporte en Canarias.

Respecto al modelo de gestión escogido por las autoridades, la memoria económica determina que la explotación de los puntos se llevará a cabo mediante una concesión administrativa de servicios en un régimen de libre concurrencia. De este modo, la compañía operadora privada será quien asuma plenamente el riesgo operacional, lo que evitará la necesidad de realizar aportaciones públicas adicionales para sufragar el mantenimiento de esta amplia red de cargadores.

Por último, cabe destacar que la inversión inicial ha contado con el decisivo respaldo financiero de la Unión Europea a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del conocido programa Next Generation EU. Esta inyección de capital refuerza el compromiso para cumplir con la legalidad vigente en materia de transición energética sin comprometer las arcas insulares.