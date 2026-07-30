Europa excluye a Canarias del mapa en los nuevos diseños de los billetes de euro

El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado las propuestas finalistas para la futura serie de billetes de euro, pero los bocetos cartográficos han vuelto a ignorar a Canarias y al resto de las regiones ultraperiféricas (RUP). Pese a formar parte de pleno derecho del territorio comunitario y contar con un reconocimiento explícito en los tratados europeos, las islas quedan de nuevo fuera del mapa oficial impreso en el papel moneda.

Un malestar que se extiende a Azores, Madeira y el ultramar francés

Esta omisión no es un caso aislado para el archipiélago canario. El diseño propuesto tampoco representa a las islas portuguesas de Azores y Madeira, ni a los territorios franceses de ultramar. Esta ausencia ha desatado duras críticas por ofrecer una imagen incompleta de la Unión Europea y por invisibilizar a millones de ciudadanos comunitarios que residen en estas regiones periféricas.

Consulta pública abierta hasta el 21 de septiembre

La institución monetaria mantiene abierta una consulta pública hasta el próximo 21 de septiembre para que la ciudadanía elija entre las dos líneas de diseño que darán forma definitiva a los nuevos billetes. Una vez recabada la opinión ciudadana, el Consejo de Gobierno del BCE adoptará la decisión final sobre los motivos e ilustraciones que circularán por toda la eurozona.

Margen de maniobra para corregir el agravio

Ante la indignación provocada por este olvido cartográfico, diversas voces insisten en que todavía hay margen para corregir el tiro. Instituciones y colectivos reclaman al BCE que aproveche la fase actual de consulta para incluir a las regiones ultraperiféricas en los mapas finales, garantizando así una representación fiel, integradora y justa del conjunto de la Unión Europea.