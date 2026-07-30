La Gomera activa el nivel 1 de prevención contra el fuego debido a la ola de calor

El Cabildo de La Gomera ha activado el nivel 1 de alerta por riesgo de incendios forestales en toda la isla ante el episodio de altas temperaturas que afecta a Canarias. La medida, que entra en vigor a las 11:00 horas de este jueves, conlleva la prohibición de hacer fuego en espacios exteriores, realizar quemas agrícolas, lanzar fuegos artificiales en zonas de riesgo o utilizar maquinaria que pueda generar chispas.

La decisión se adopta tras la declaración de alerta emitida por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que también ha activado el aviso por temperaturas máximas en el archipiélago.

El consejero insular de Seguridad y Emergencias, Héctor Cabrera, ha pedido la máxima colaboración ciudadana mientras permanezcan vigentes las restricciones. "Nos encontramos ante un episodio de altas temperaturas y baja humedad que incrementa considerablemente el riesgo de incendio, por lo que debemos extremar todas las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar un fuego", ha señalado.

Además de evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, el Cabildo recomienda reducir los desplazamientos por las zonas de monte, pistas forestales y senderos. Aunque el acceso no está prohibido, la institución insiste en limitar las visitas a lo estrictamente necesario para facilitar las labores de vigilancia y permitir una respuesta más rápida de los servicios de emergencia en caso de incidente.

Qué queda prohibido

Con la activación del nivel 1 no se podrán encender hogueras, barbacoas, fogones ni hornos de leña en espacios abiertos. También queda prohibida la quema de restos vegetales y el uso de cocinas en áreas recreativas próximas al monte que no cuenten con sistemas de seguridad, como dispositivos matachispas.

A estas restricciones se suma la suspensión de cualquier exhibición pirotécnica en zonas de riesgo y la limitación del uso de maquinaria susceptible de producir chispas en el medio rural.

Fin de semana de calor extremo

Las previsiones meteorológicas apuntan a que el episodio de calor continuará durante el fin de semana. Una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano provocará un descenso de la humedad, especialmente en medianías y zonas altas de la isla, donde los valores podrían situarse por debajo del 30 %.

A este escenario se añadirá el viento del nordeste, con intervalos localmente fuertes, un factor que aumenta el peligro de propagación de un posible incendio.

Por ello, el Cabildo recuerda la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección, prestar especial atención a las personas mayores y colectivos vulnerables y avisar de inmediato al 112 o al Cecopin ante cualquier conato o situación de emergencia.