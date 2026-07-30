Loro Parque financia una misión en Cabo Verde para rescatar cetáceos varados

Loro Parque Fundación ha dado un paso más en su compromiso con la conservación marina con una misión desarrollada en Cabo Verde para mejorar la respuesta ante los varamientos de cetáceos. La iniciativa se ha llevado a cabo en la isla de Boa Vista, uno de los puntos del Atlántico donde este tipo de episodios se repite con mayor frecuencia y donde incluso se han registrado varamientos masivos de calderones tropicales.

La actuación nace tras el trabajo realizado en el proyecto Marcet, que permitió detectar una necesidad clara: además de contar con equipamiento especializado, la isla necesitaba personal preparado para actuar con rapidez cuando un animal aparece varado en la costa.

Formación y material para salvar más animales

Con ese objetivo, la Fundación puso en marcha una colaboración con el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la organización BIOS Cabo Verde.

El proyecto ha financiado el desplazamiento del equipo docente hasta el archipiélago africano, la compra de material de rescate y la celebración de tres jornadas formativas dirigidas a quienes intervienen habitualmente en este tipo de emergencias.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, destacó que la solución pasaba por invertir tanto en recursos como en conocimiento.

"No bastaba con entregar equipamiento, había que invertir en personas", afirmó, subrayando que llevar formación especializada al terreno permite convertir el conocimiento científico en una ayuda real para la conservación.

Casi un centenar de personas formadas

La misión comenzó en la isla de Sal, donde el equipo aprovechó su estancia para entregar material escolar en varios centros educativos y estudiar nuevas vías de colaboración en futuros proyectos de conservación.

Posteriormente, la actividad se trasladó a Boa Vista, donde las jornadas coincidieron con la celebración de la V Conferencia de la Década del Océano, dando una mayor proyección institucional a la iniciativa.

Las sesiones reunieron a cerca de un centenar de participantes entre técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, miembros de la Policía Marítima, bomberos de Protección Civil, veterinarios, pescadores, surfistas y representantes de organizaciones conservacionistas.

La formación combinó clases teóricas sobre las especies marinas y las causas de los varamientos con ejercicios prácticos para aprender a estabilizar a los animales antes de devolverlos al mar. Uno de los elementos que despertó mayor interés fue un delfín hinchable de tamaño real, utilizado para recrear con precisión las maniobras de rescate.

La rapidez marca la diferencia

La técnica de conservación Lara Martínez recordó que la colaboración con quienes trabajan o practican actividades en la costa resulta esencial.

"Trabajar codo con codo con pescadores, surfistas y cuerpos de emergencia es fundamental, porque son ellos quienes primero detectan un varamiento", explicó. A su juicio, actuar en los primeros minutos puede ser determinante para la supervivencia del animal.

Además de la formación, Loro Parque Fundación entregó dos pontones de rescate y diverso material especializado para mantener estabilizados a los cetáceos hasta que puedan ser devueltos al mar en condiciones seguras.

La misión concluyó participando junto a los técnicos locales en el programa de protección de la tortuga boba, colaborando en la localización y traslado de nidos a zonas seguras para protegerlos de la erosión del litoral.