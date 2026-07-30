Los centros de crisis para víctimas de violencia sexual en Canarias superan las 1.100 atenciones

El Gobierno de Canarias hace un balance positivo de los primeros meses de funcionamiento de los centros de crisis 24 horas para mujeres víctimas de agresiones sexuales. Desde que comenzaron a prestar servicio el pasado mes de mayo, estos recursos especializados han realizado 1.164 atenciones en todo el Archipiélago, ofreciendo apoyo psicológico, social y jurídico de forma inmediata y sin necesidad de haber presentado una denuncia.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, dio a conocer estos datos durante una comisión parlamentaria, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Calero, quien defendió la importancia de seguir reforzando la atención y protección a las víctimas.

Cristina Calero recordó que el verano suele ser una época especialmente delicada, ya que los cambios en las rutinas y el aumento del tiempo de convivencia pueden incrementar las situaciones de riesgo. "Detrás de cada estadística hay una mujer, muchas veces con hijos a su cargo, que tiene que saber que de esta situación se puede salir", afirmó durante su intervención.

Atención inmediata durante todo el año

Los centros de crisis permanecen abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año, y permiten que cualquier mujer que haya sufrido una agresión sexual pueda acceder a atención especializada sin que la presentación de una denuncia sea un requisito previo.

Actualmente, estos recursos están disponibles en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y actúan como puerta de entrada al sistema público de protección. El acceso puede realizarse a través del 112, del 016, mediante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sanitarios o acudiendo directamente al centro.

Desde su apertura, las instalaciones han atendido a 742 mujeres adultas, 110 menores de edad, 180 familiares y 132 personas que solicitaron únicamente información. Además, se han activado 441 intervenciones de urgencia, coordinando desde el primer momento los distintos recursos de asistencia.

Por islas, Tenerife concentra el mayor número de actuaciones, con 392 casos, seguida de Gran Canaria (361), Lanzarote (178), Fuerteventura (172) y La Palma (61).

Canarias prepara ayudas económicas para las víctimas

Durante la comparecencia, la consejera también avanzó que el Ejecutivo autonómico está ultimando un decreto que permitirá conceder ayudas económicas directas a víctimas de violencia sexual que acrediten insuficiencia de recursos económicos.

La norma ya cuenta con el informe favorable del Consejo General de Servicios Sociales y permitirá desarrollar en Canarias los derechos recogidos en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca facilitar la recuperación y la autonomía de las víctimas, reduciendo el impacto económico que suele acompañar a este tipo de situaciones. Una vez entre en vigor, Canarias será la tercera comunidad autónoma de España en contar con una regulación específica para estas prestaciones.