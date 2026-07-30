Patrimonio investiga si el esqueleto hallado en Garachico es de un represaliado franquista

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias tramita con carácter de urgencia los permisos burocráticos para iniciar una excavación arqueológica en el municipio de Garachico (Tenerife). El objetivo prioritario es determinar el origen exacto de los restos humanos hallados recientemente en las inmediaciones del litoral del municipio.

El hallazgo se produjo el pasado domingo tras una notificación recibida por la vía judicial. Para evitar que la zona sea alterada o pueda sufrir algún tipo de expolio, el área permanece bajo custodia continua y vigilancia por parte de la Policía Local y del Seprona de la Guardia Civil.

La principal hipótesis: represión franquista o un crimen de la época

Según detalló Juan Carlos García, inspector y coordinador del sistema de información patrimonial, la principal hipótesis con la que trabaja el equipo técnico es que se trata de un «enterramiento intencional» efectuado durante la primera mitad del siglo XX. Esta datación preliminar sitúa los restos en un marco compatible tanto con el periodo de la Guerra Civil como con la posterior represión franquista.

No obstante, los expertos no descartan otras vías de investigación, como un posible homicidio derivado de disputas territoriales comunes en la época. Lo que sí se ha descartado categóricamente es que el cuerpo llegara a la costa arrastrado por la fuerza del mar, dada la disposición y colocación en la que fue encontrado.

Posible evidencia de una fosa sepultada bajo grandes rocas

Los técnicos de Patrimonio señalan que existen indicios que podrían apuntar a la presencia de una fosa, aunque este extremo solo se podrá confirmar de forma definitiva al excavar el terreno. La intervención arqueológica no presenta grandes complicaciones metodológicas, ya que el yacimiento consta de una sola unidad que alberga el cuerpo bajo una capa superior de relleno.

La principal dificultad técnica radica en la retirada de los gruesos bloques de basalto colocados intencionadamente sobre el cadáver. Si se resuelven los permisos pendientes por ubicarse en zona de dominio público marítimo-terrestre, los trabajos sobre el terreno darán comienzo a principios de la próxima semana.

Estudios 'in situ', análisis genéticos y descarte del origen aborigen

El estudio de los huesos se realizará en un primer momento in situ para evaluar posibles traumatismos, patologías o signos de violencia en la muerte. Los técnicos han descartado de forma rotunda que el esqueleto pertenezca a la época aborigen o prehispánica, al haberse localizado en una zona de antiguos movimientos de tierra y cultivos tradicionales (sorribas).

En caso de que las pruebas confirmen que se trata de un fallecimiento enmarcado en periodos históricos recientes, se aplicarán técnicas moleculares avanzadas para realizar un análisis genético. Estos datos biológicos se cruzarán con los registros de desaparecidos para tratar de localizar a sus familiares e identificar formalmente a la víctima.