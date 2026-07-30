Pillan a un motorista a 102 km/h en una vía de Santa Cruz de Tenerife limitada a 30

El servicio de radar perteneciente al grupo de Atestados de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha intervenido recientemente en un grave incidente de tráfico en la capital tinerfeña. Los agentes han detectado a un individuo conduciendo una motocicleta a una velocidad de 102 kilómetros por hora en una zona urbana donde el máximo permitido es de apenas 30 kilómetros por hora, lo que supone un evidente riesgo tanto para el propio piloto como para el resto de usuarios de la vía pública.

Los hechos tuvieron lugar durante el pasado miércoles ocho de julio en horario de tarde. Concretamente, el reloj marcaba las 17:40 horas cuando el cinemómetro policial captó el paso vertiginoso del vehículo de dos ruedas por la calle Pedro Suárez Hernández del municipio santacrucero. El exceso de velocidad era tan flagrante que superaba en más del triple el límite establecido por la señalización vertical de esta calzada de tránsito urbano.

Tras la infracción, los agentes procedieron a realizar las pesquisas correspondientes. Finalmente, el infractor fue identificado como L.F.L., un varón de apenas 24 años de edad. Durante la identificación y la comprobación de la documentación pertinente, las autoridades policiales se percataron de que el joven infractor no era el propietario de la motocicleta que pilotaba en el momento de cometer esta grave vulneración de las normas de circulación.

Ante la extrema gravedad de los hechos, el cuerpo policial ha instruido de forma inmediata las diligencias oportunas por un posible delito contra la seguridad vial. Según el Código Penal español, superar en sesenta kilómetros por hora la velocidad permitida en una vía urbana constituye un delito penal y no una simple infracción administrativa. Este tipo de conductas temerarias pueden acarrear penas que van desde trabajos en beneficio de la comunidad hasta multas de elevada cuantía o, incluso, penas de prisión, además de la evidente retirada del permiso de conducir por un tiempo prolongado.

Este caso resalta la enorme importancia de las campañas de vigilancia que mantienen las diferentes administraciones locales para asegurar el cumplimiento de las normativas de tráfico. En los últimos años, la limitación a 30 kilómetros por hora se ha extendido por las calles de un solo carril por sentido en multitud de municipios españoles, un cambio normativo impulsado por la DGT que busca reducir drásticamente la mortalidad en caso de atropello y pacificar el tráfico en los entornos urbanos.

El Ayuntamiento capitalino ha querido recordar, mediante una nota de prensa oficial en la que informaba del suceso, que este tipo de dispositivos de control seguirán activos y vigilantes. La prevención de conductas temerarias al volante es una prioridad absoluta para evitar tragedias en las calles y garantizar que las zonas urbanas sean un espacio seguro para conductores, ciclistas y peatones por igual.