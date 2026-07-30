Puerto de la Cruz niega desobedecer el cierre de Playa Jardín en San Juan

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha rechazado con rotundidad las acusaciones que apuntan a una supuesta negligencia en la gestión de Playa Jardín durante la celebración de la noche de San Juan. El Consistorio sostiene que nunca recibió una orden oficial para cerrar la playa antes de una de las fiestas con mayor afluencia de personas del año y defiende que actuó en todo momento siguiendo los protocolos establecidos.

Según ha explicado este jueves, entre los días 22 y 24 de junio no entró en el registro municipal ninguna comunicación de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias que obligara a prohibir el baño o a precintar el arenal.

Una analítica desfavorable en un punto concreto

El origen de la polémica se remonta a una muestra de agua tomada el 22 de junio en el punto de control PM5-El Charcón. Esa analítica detectó un resultado microbiológico desfavorable, aunque el Ayuntamiento subraya que se trataba de una incidencia localizada y que no afectaba al conjunto de las zonas de baño de Playa Jardín.

Ante la cercanía de la noche de San Juan y la gran afluencia prevista de bañistas, el Consistorio decidió reforzar los controles y encargó nuevas analíticas a un laboratorio independiente.

Según asegura, los resultados obtenidos el 23 de junio fueron favorables y confirmaban que las tres principales zonas de baño eran aptas para el baño durante la celebración.

Salud Pública confirmó después que no era necesario cerrar

La situación cambió en la tarde del 24 de junio, cuando el alcalde tuvo conocimiento, a través del concejal responsable del área, de un correo electrónico que alertaba sobre el resultado desfavorable obtenido dos días antes.

El Ayuntamiento afirma que, en cuanto tuvo constancia de esa información, trasladó a Salud Pública los resultados positivos de las analíticas encargadas por el propio Consistorio y solicitó instrucciones para aclarar la discrepancia entre ambos informes.

Posteriormente, la Dirección General de Salud Pública realizó nuevas pruebas sobre el terreno, cuyos resultados confirmaron que el agua cumplía los parámetros legales de calidad.

Además, el Ayuntamiento señala que la primera comunicación administrativa oficial no llegó hasta el 25 de junio y que, en ella, la propia autoridad sanitaria indicaba expresamente que no era necesario mantener ninguna restricción al baño.

Tras exponer esta cronología, el Consistorio defiende que actuó con diligencia desde el momento en que conoció la existencia de informes contradictorios y lamenta que se cuestione su gestión cuando, asegura, solicitó de inmediato instrucciones a la autoridad sanitaria competente.