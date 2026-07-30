Tenerife limita la entrada de turistas a Masca ante el riesgo de incendios forestales

El Cabildo de Tenerife ha activado un sistema especial para regular el acceso al caserío de Masca mientras permanezca vigente la alerta por riesgo de incendios forestales en la isla. La medida busca proteger tanto a los vecinos como a los visitantes y garantizar que los servicios de emergencia puedan intervenir con rapidez si se produce cualquier incidente.

La corporación insular explica que se trata de un dispositivo preventivo, temporal y dinámico, que solo se pondrá en marcha cuando se decreten situaciones de alerta, preemergencia o emergencia contempladas en los planes de protección civil.

Acceso restringido durante la alerta

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha señalado que esta decisión responde a las especiales características de Masca. El caserío cuenta con una red viaria muy limitada, recibe una elevada afluencia de visitantes y dispone de pocas alternativas de evacuación, una combinación que puede dificultar el trabajo de los equipos de emergencia y comprometer la seguridad en caso de incendio u otra situación de riesgo.

Los controles permanecerán activos entre las 09:00 y las 16:00 horas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. Las restricciones afectarán a los vehículos que circulen por la carretera TF-436, principal vía de acceso al caserío.

Prioridad para residentes y servicios esenciales

El Cabildo permitirá el paso a los residentes, propietarios de viviendas y fincas, trabajadores de la zona, transporte público, servicios de emergencia, personal de mantenimiento y otros vehículos expresamente autorizados. En cambio, no podrán acceder los vehículos cuyo desplazamiento tenga un carácter exclusivamente turístico o recreativo.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, se instalarán controles en Las Lagunetas y Santiago del Teide. El operativo estará coordinado por el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) y contará con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Canaria.

Titsa refuerza el transporte público

Como alternativa al vehículo privado, Titsa incrementará el número de plazas disponibles para llegar a Masca. La empresa incorporará cerca de 400 plazas adicionales, repartidas entre las líneas que parten de Santiago del Teide y Buenavista del Norte.

Con este refuerzo, sumado a los servicios habituales y a las guaguas especiales que dan servicio al sendero del barranco de Masca, la oferta alcanzará las 1.550 plazas, con el objetivo de facilitar una movilidad segura y ordenada mientras permanezca activa la alerta por riesgo de incendios forestales.