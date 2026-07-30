Un coche arde en la Avenida Marítima de Las Palmas y colapsa el tráfico hacia el Puerto

Un aparatoso suceso ha alterado la normalidad a primera hora de la mañana en una de las principales vías de acceso a la capital grancanaria. Un turismo ha sufrido un accidente y posteriormente ha comenzado a arder en la Avenida Marítima, concretamente en la autopista GC-1 en sentido Puerto. Las llamas, que han consumido el automóvil durante al menos treinta minutos, han provocado una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos de la ciudad, generando preocupación entre los usuarios que transitaban por la zona.

El suceso se ha localizado a la altura de la pasarela peatonal Onda Atlántica. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 a Europa Press, el propio ocupante del automóvil fue el encargado de dar la voz de alarma a los servicios de emergencia. Las primeras informaciones apuntan a que este ciudadano ha logrado salir por su propio pie y no reviste heridas de gravedad, evitando así que el percance adquiriese mayores dimensiones.

Como consecuencia inmediata del fuego, las autoridades se han visto obligadas a cortar de manera parcial esta estratégica arteria de Las Palmas de Gran Canaria. El cierre se ha efectuado desde la salida inmediatamente anterior al punto del incidente, correspondiente al túnel de Pérez Muñoz. Esto ha inhabilitado temporalmente los dos carriles que canalizan habitualmente el elevado volumen de vehículos que se dirigen hacia el Puerto de la Luz y de Las Palmas, así como a la importante área industrial de El Sebadal.

Para mitigar el impacto en la fluidez circulatoria, que suele ser especialmente densa a esas horas de la jornada, los efectivos de seguridad han establecido desvíos alternativos. El flujo automovilístico ha sido redirigido tanto a través de un acceso secundario por las instalaciones portuarias como a través del citado paso subterráneo, el cual facilita la entrada a la zona de La Puntilla y al concurrido barrio de La Isleta.

En cuanto al operativo de extinción, diversas fuentes presenciales han indicado a Europa Press que las dotaciones de bomberos se han personado en el lugar de los hechos aproximadamente veinte minutos después de que se iniciase la deflagración. Una vez desplegados en el terreno, los profesionales han empleado alrededor de diez minutos en sofocar las llamas y asegurar el perímetro para evitar posibles reactivaciones del fuego.

Las labores para restituir la normalidad en la vía han avanzado con diligencia a lo largo de la mañana. Efectivos de la Policía Local han procedido a reabrir el carril izquierdo en torno a las 08:00 horas, aliviando en parte la congestión. Apenas trece minutos después, a las 08:13 horas, una grúa ya había retirado los restos del vehículo calcinado. Finalmente, los operarios pertenecientes al servicio de limpieza de carreteras del Cabildo de Gran Canaria han culminado los trabajos de acondicionamiento de la calzada, lo que ha permitido que la recuperación total del tránsito rodado se materializase a las 08:26 horas.