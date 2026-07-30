Un dron a la deriva obliga a paralizar los vuelos en el aeropuerto de Gran Canaria

La Guardia Civil interceptó el pasado 25 de julio un dron que terminó invadiendo el espacio restringido del aeropuerto de Gran Canaria después de que su propietario perdiera el control durante un vuelo recreativo en una playa cercana.

El incidente, que obligó a suspender temporalmente las operaciones aéreas, puso en riesgo la seguridad de los vuelos que operaban en ese momento, según ha informado la Comandancia de Las Palmas.

Un vuelo recreativo que acabó dentro del aeropuerto

Los hechos ocurrieron cuando el propietario del dron lo hacía volar de forma recreativa en una playa situada en las inmediaciones del aeropuerto. Sin embargo, las fuertes rachas de viento registradas en la zona hicieron que el aparato quedara fuera de control y acabara desplazándose hasta el interior del recinto aeroportuario.

La Guardia Civil explica que el dron terminó entrando en una zona restringida, una situación que activó los protocolos de seguridad al representar un riesgo para las operaciones aéreas.

Riesgo para despegues y aterrizajes

La presencia del aparato en el entorno de las pistas generó un grave riesgo para la seguridad operacional. Según los agentes, el dron podía interferir en las maniobras de aproximación y despegue de los aviones comerciales que estaban operando en ese momento.

Ante esta situación, fue necesario interrumpir de forma temporal la actividad del aeropuerto hasta comprobar que el espacio aéreo volvía a ser completamente seguro. Una vez descartado cualquier peligro, las operaciones pudieron reanudarse con normalidad.

Posibles sanciones para el propietario

Tras esclarecer lo ocurrido, la Guardia Civil ha trasladado los hechos a la autoridad competente para que se inicien las correspondientes actuaciones administrativas contra el propietario del dron por una presunta infracción de la normativa que regula el uso de estas aeronaves en España.

La Guardia Civil recuerda la normativa

A raíz de este incidente, el Equipo Pegaso de la Comandancia de Las Palmas ha insistido en la importancia de comprobar siempre las restricciones antes de hacer volar un dron.

Los agentes recuerdan que existen aplicaciones y plataformas oficiales donde cualquier usuario puede consultar si una zona está autorizada para el vuelo, evitando así poner en peligro la seguridad aérea.

En este caso, aunque el peso y las características del dron no obligaban a contar con una licencia específica expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la Guardia Civil recomienda disponer, al menos, del certificado de conocimientos teóricos A1/A3, una formación gratuita y online que ayuda a conocer las normas básicas para operar este tipo de aeronaves con seguridad.