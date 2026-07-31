Bermúdez logra un ahorro de 2,35 millones en el acuerdo con Emmasa por las tarifas del agua

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este viernes una modificación presupuestaria para inyectar 10 millones de euros a Emmasa. El objetivo de este pago no es otro que compensar a la empresa mixta por la decisión política de congelar las tarifas del ciclo integral del agua entre los años 2015 y 2023.

El 'éxito' de pagar diez millones

El equipo de gobierno, liderado por José Manuel Bermúdez, presenta la operación como un éxito de gestión. La concesionaria llegó a reclamar sobre la mesa 27,5 millones de euros por los déficits arrastrados durante casi una década en los servicios de alcantarillado y depuración. Tras pasar el filtro de los servicios jurídicos, la deuda estrictamente ligada al bloqueo de las tarifas quedó fijada en 12,35 millones. Finalmente, el Consistorio ha logrado pactar una quita con la empresa para cerrar el pago en 10 millones redondos.

La factura del populismo tarifario

El Ayuntamiento celebra un ahorro sobre el papel de 2,35 millones, pero el movimiento pone en evidencia el coste real de alterar artificialmente el mercado. Durante años, bajo la justificación de la crisis económica, la corporación local optó por mantener los recibos inmóviles. Una medida que generó un agujero contable que ahora el contribuyente chicharrero asume de golpe con fondos públicos, con el fin de evitar males mayores en los tribunales.

El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, defiende que la decisión "combina rigor jurídico, responsabilidad financiera y protección del dinero público". En la misma línea, el responsable de Servicios Públicos, Carlos Tarife, subraya que la quita aceptada por Emmasa normaliza las cuentas y supone "un excelente resultado para las arcas municipales y para los vecinos".

Vuelta a la ortodoxia económica

El desembolso queda ahora a expensas de los informes favorables del Consejo Consultivo de Canarias, la Intervención y la Asesoría Jurídica. Sin embargo, el Consistorio parece haber asimilado una lección económica básica tras el susto millonario: el acuerdo incluye el compromiso formal de actualizar las tarifas cada año. Una vuelta a la lógica de mercado necesaria para garantizar la viabilidad del servicio y evitar que las decisiones políticas a corto plazo se conviertan en futuras deudas a cargo del bolsillo de los ciudadanos.