Canarias exhibe su apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y reclama una respuesta estatal

El Ejecutivo Autonómico ha trasladado la plena solidaridad de Canarias con Ceuta ante la intensa presión migratoria que atraviesa el territorio ceutí. Desde el archipiélago se subraya la empatía con la situación que vive la ciudad hermana, dada la amplia trayectoria de las islas al afrontar de forma continuada la llegada de embarcaciones a sus costas.

Un desafío de Estado y de ámbito europeo

Desde el Gobierno canario se advierte de que la situación de Ceuta no puede ser considerada un problema aislado o exclusivo de la Ciudad Autónoma, sino un reto que atañe directamente al conjunto del Estado y a la Unión Europea. En este sentido, la postura institucional defiende que ningún territorio situado en la frontera exterior debe asumir en soledad un fenómeno de carácter estructural como el migratorio.

Canarias se ha sumado a los llamamientos dirigidos al Gobierno de España para articular, sin más dilación, una respuesta compartida y coordinada. La Administración insular enfatiza que la gestión en los puntos fronterizos requiere la corresponsabilidad de todas las instituciones públicas y un esfuerzo conjunto de todo el país.

Implicación de la Unión Europea y solidaridad entre territorios

Asimismo, la Comunidad Autónoma reclama a la Unión Europea un mayor compromiso mediante recursos, cooperación y una política migratoria que compagine humanidad, seguridad y corresponsabilidad. Desde el Gobierno de Canarias se insiste en que la solidaridad entre territorios debe aplicarse de manera permanente y sin excusas, independientemente de la ubicación geográfica o del color político.