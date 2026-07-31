Compramos pisos un 5% más pequeños pero pagamos un 14% más

Comprar una vivienda se ha convertido en un imposible: el bien adquirido es cada vez más pequeño y el coste, mucho mayor. Los últimos datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) de mayo confirman la tensión: la falta de oferta real asfixia al comprador y revienta los precios.

La compraventa de viviendas en el Archipiélago cayó un 9,5% interanual, cerrando mayo con apenas 1.959 operaciones. Sin embargo, este enfriamiento de las transacciones no ha servido para abaratar el mercado. El precio medio del metro cuadrado se ha disparado un 13,7%, situándose en unos inasumibles 2.516 euros. Se vende menos, pero se cobra más.

Pagar más por menos espacio

La realidad detrás de la estadística es que las familias canarias están pagando mucho más por propiedades más pequeñas. La rigidez del mercado presiona los precios al alza y obliga al ciudadano a conformarse con lo que hay. El informe notarial refleja que la superficie media de las viviendas vendidas se ha reducido un 4,9% en las Islas.

El golpe es directo a la clase media y a los jóvenes que buscan emanciparse. El tipo de inmueble más demandado, los pisos, ha experimentado una subida de precio del 14%, mientras que las viviendas unifamiliares crecieron a un ritmo más contenido del 2,7%.

La deuda como única salida

Ante unos precios inalcanzables al contado, el ahorro propio no basta. Mientras en el resto de España la firma de hipotecas retrocede, en Canarias el ciudadano no tiene alternativa: la necesidad empuja al crédito.

La concesión de préstamos hipotecarios aumentó un 4,8% en las Islas. Hoy, más de la mitad de quienes logran comprar una casa en Canarias (54,8%) lo hacen encadenándose a una hipoteca. Ese préstamo cubre, de media, el 72,5% del valor del inmueble.

El mercado dicta sentencia. Sin una oferta libre y abundante que absorba la demanda, el metro cuadrado en Canarias seguirá siendo un bien de lujo, alejando a los ciudadanos de la propiedad y condenándolos a endeudarse más por espacios cada vez más reducidos.