El Cabildo de Lanzarote proyecta en Arrecife un documental que rinde homenaje al tejido asociativo de la isla

La Sala Teatro de los Cines Atlántida, en Arrecife, ha acogido la proyección del documental titulado Compartir, transformar, decidir. Una historia de participación en Lanzarote. La propuesta audiovisual, impulsada por el Área de Gobierno Abierto del Cabildo de Lanzarote y la graciosa, ha sido dirigida por Pilar Estevan y cuenta con la realización de David Hernández. A través de un enfoque retrospectivo, la obra ofrece un recorrido por la evolución, los hitos y el impacto social del tejido asociativo, las asociaciones vecinales y las comisiones de festejos que han estructurado la convivencia insular en las últimas décadas.

El proyecto profundiza en las dinámicas colectivas de Lanzarote, reflejando cómo la movilización ciudadana ha surgido con frecuencia como respuesta al conflicto o ante la necesidad compartida de resolver problemas comunitarios. Mediante testimonios y relatos colectivos, el largometraje visibiliza el papel de la ciudadanía a la hora de impulsar mejoras sociales concretas, destacando además su capacidad histórica para condicionar o frenar proyectos de gran impacto en el territorio insular.

Reconocimiento institucional al trabajo colectivo de la ciudadanía

Durante la presentación de la cinta, que registró una gran afluencia de público, intervino el consejero insular de Gobierno Abierto, Armando Santana. El responsable del área destacó que la isla cuenta con una red asociativa viva que ha resultado determinante para articular avances sociales, defender el territorio y fortalecer la convivencia comunitaria.

En su discurso, Santana remarcó la importancia de visibilizar la labor desarrollada históricamente de forma silenciosa por estos colectivos, expresando asimismo su agradecimiento a las corporaciones municipales por el apoyo público prestado a la participación ciudadana en los últimos años.