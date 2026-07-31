El Cabildo de Tenerife da luz verde por unanimidad a una planta de hidrógeno verde en Granadilla

El pleno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde a la declaración de interés insular para el plan de ordenación y urbanización de la parcela del polígono industrial de Granadilla destinada a albergar una nueva planta de hidrógeno verde. La propuesta, promovida por la entidad DISA, ha salido adelante con el voto favorable de la totalidad de las fuerzas políticas de la corporación insular, lo que evidencia el amplio consenso político sobre la relevancia estratégica de esta infraestructura para la isla.

El acuerdo adquiere una dimensión singular al tratarse del primer Proyecto de Interés Insular (PII) en Canarias que integra simultáneamente la documentación de ordenación, la evaluación ambiental, la gestión urbanística y el proyecto de ejecución. Esta unificación de expedientes resulta clave para simplificar el proceso y permite iniciar la actuación de manera inmediata tras su aprobación plenaria, marcando un precedente en la tramitación de infraestructuras energéticas sostenibles.

Una inversión clave para ahorrar una década de burocracia

Con un presupuesto de ejecución material fijado en algo más de 3 millones de euros, la iniciativa persigue dotar a Tenerife de suelo estratégico enfocado al proceso de transición energética. De este modo, el enclave de Granadilla se afianza como uno de los polos principales para el desarrollo de proyectos orientados a la sostenibilidad, la innovación tecnológica y el refuerzo de la seguridad del suministro energético insular.

Desde el propio Cabildo, la directora insular de Proyectos Estratégicos, Alicia Concepción Leirachá, ha destacado durante su intervención en el pleno la enorme efectividad del mecanismo administrativo empleado. Según explicó la responsable, recurrir a la figura del Proyecto de Interés Insular permite agilizar los plazos de forma drástica, evitando la tramitación ordinaria que, en circunstancias habituales, habría demorado el inicio de las obras una media de diez años.