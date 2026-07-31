El Cabildo de Tenerife garantiza su apoyo al refugio Adepac dentro de la legalidad

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del refugio de El Ravelo, gestionado por la protectora Adepac. Durante el pleno celebrado este viernes, aseguró que la institución insular no dejará "desprovistos de apoyo institucional" a los animales ni tampoco al resto de asociaciones de protección animal de la isla.

La dirigente explicó que el grupo de Gobierno trabaja en una fórmula que permita ofrecer a Adepac una respuesta "estable y singular", con el objetivo de garantizar la continuidad de su labor sin vulnerar la legislación vigente.

Dávila recordó que el pasado mes de marzo el Cabildo aprobó una enmienda para conceder a la protectora una subvención nominativa de 240.000 euros. Sin embargo, ese dinero no ha podido abonarse porque, según indicó, la asociación no justificó "en tiempo y forma" el destino de los fondos recibidos durante el ejercicio anterior.

Al mismo tiempo, destacó que la institución ha reforzado el respaldo económico al conjunto de protectoras de la isla, elevando las ayudas de 400.000 a 700.000 euros.

"Fue una decisión adoptada con el único objetivo de garantizar que en ningún momento se viera comprometido el bienestar, la atención y la seguridad de los animales", afirmó la presidenta, quien insistió en que el compromiso del Cabildo es no dejar desatendida a ninguna entidad, siempre dentro del marco legal.

Las protectoras reclamaban igualdad de trato

La consejera de Vox, Ana Salazar, respaldó la actuación del Gobierno insular y aseguró que el cambio de modelo responde a una demanda planteada por las propias protectoras.

Según explicó, la intención era garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las asociaciones, cuestionando que Adepac recibiera una ayuda directa mientras el resto debía concurrir a convocatorias públicas.

En la misma línea, el consejero de Sector Primario, Valentín González, defendió que la Administración está obligada a cumplir la normativa en todos los casos. Recordó que el convenio anterior había expirado y que ya no existía cobertura jurídica para que el Cabildo siguiera asumiendo los gastos corrientes de la entidad.

PSOE y CC se cruzan reproches por la gestión del refugio

El debate también derivó en un intercambio de acusaciones entre Gobierno y oposición. Desde Coalición Canaria, la consejera María Candelaria Padrón responsabilizó al anterior Gobierno del PSOE de haber dejado un problema sin resolver y defendió que el actual Ejecutivo, formado por CC y PP, ha optado por afrontar la situación reforzando la financiación destinada a las protectoras y buscando una solución duradera que aporte seguridad jurídica.

Por su parte, el consejero socialista Aarón Afonso cargó contra la retirada de la subvención nominativa a Adepac y reivindicó el papel que desempeña la protectora en el rescate de animales potencialmente peligrosos, de los que atiende cerca del 17% del total de la isla.

Afonso acusó además al Partido Popular de haber "metido en una gaveta" el expediente de la ayuda y reprochó al Gobierno insular haber incumplido sus compromisos con la entidad, poniendo en duda su credibilidad en la gestión de este asunto.