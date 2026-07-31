El 'Caso Anocheza' arrincona a la Administración Torres, 6,5 millones bajo la sombra de la irregularidad urbanística

El programa dirigido por Dailos Cañizares en Canal 4 Tenerife reveló anoche los documentos oficiales que exponen graves irregularidades urbanísticas en la Montaña de Anocheza. Este enclave estratégico, que alberga la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias junto a diversas infraestructuras de telefonía y banda ancha, está en el centro de un contrato público millonario adjudicado por el Gobierno de Canarias. Un caso que Libertad Digital Canarias ya comenzó a fiscalizar en su fase inicial y que ahora se sustenta íntegramente sobre expedientes, coordenadas y resoluciones administrativas.

Un contrato de 6,5 millones y la falta de acreditación

La investigación pone el foco en el contrato de mantenimiento de la Red de Emergencias, adjudicado por el Ejecutivo autonómico por un total de 6.519.048 euros. El objetivo de las indagaciones no cuestiona el procedimiento de licitación en sí, sino el paso legal previo indispensable. Los documentos ahora apuntan a la base utilizada por la Administración para acreditar la disponibilidad legal y la idoneidad del emplazamiento antes de autorizar el uso de esta infraestructura.

Para operar e invertir dinero público en una instalación de este tipo, el suelo debe ser apto según el planeamiento. La pregunta que los expedientes abren ahora es qué papeles validó el Gobierno de Canarias para dar luz verde a esta millonaria adjudicación.

Las coordenadas del Ministerio delatan al Centro Emisor A

La prueba documental que destapa el caso emana de una inspección técnica sobre el terreno realizada por el Ministerio en febrero de 2024. En dicho informe, identificado como DOC_000005, el Gobierno central geolocalizó y diferenció dos instalaciones concretas en la montaña. Estas son el Centro Emisor A y el Centro Emisor B.

Al volcar estas coordenadas oficiales exactas en la cartografía pública de GRAFCAN, los datos revelan un desajuste técnico indiscutible. Mientras que el Centro Emisor B coincide estrictamente con el ámbito delimitado por el planeamiento urbanístico para uso de telecomunicaciones, el Centro Emisor A se proyecta fuera del ámbito permitido por la cartografía oficial.

Esta representación técnica plantea un conflicto directo sobre la legalidad urbanística del Centro Emisor A. Los documentos indican que el Gobierno de Canarias está inyectando fondos públicos y basando parte de la seguridad de las emergencias de la isla en una infraestructura que no encaja en el planeamiento municipal.

Requerimiento oficial al Ayuntamiento

Ante la gravedad de los hechos acreditados por los mapas y expedientes, el equipo de Canal 4 Tenerife ya ha solicitado formalmente una certificación técnica oficial al Ayuntamiento correspondiente. El objetivo es que la propia Administración municipal responda por escrito y determine la situación legal del emplazamiento.

La publicación de estos expedientes obliga a las instituciones implicadas a abandonar el silencio. La Administración debe aclarar de forma urgente qué informes técnicos y jurídicos avalaron la disponibilidad de un suelo para certificar un contrato de más de seis millones de euros en unas instalaciones bajo sospecha urbanística.