El escandaloso 'plan Torres'. promete 42 millones de dinero público que hará que pagues más por vivir en Canarias

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a Canarias con las mismas ideas que han sumido a España en una crisis de vivienda, anunciar millones públicos para un mercado inmobiliario que requiere libertad para construir. Durante una visita a Fuerteventura, Torres adelantó que el Archipiélago recibirá 42 millones de euros en las próximas semanas para "ayudas al alquiler" y rehabilitación, como parte de un Plan Estatal que promete 222 millones en total.

Pero de nada sirve escuchar durante años cifras astronómicas que nunca se traducen en llaves, ni en una bajada de los precios del alquiler ni de la vivienda.

El peligro de subsidiar la demanda

La estrategia del Gobierno vuelve a centrarse en el lado equivocado de la ecuación. Destinar millones a ayudas al alquiler en un mercado donde la oferta está estrangulada produce un efecto inverso conocido y documentado, la subida de los precios.

Si a un mercado inmobiliario rígido de por sí, que está asfixiado por la burocracia, la falta de suelo y la inseguridad jurídica, se le inyecta dinero público para que los inquilinos puedan pagar más, los precios de los alquileres simplemente absorberán esa ayuda. El ciudadano sigue igual de atrapado, el mercado se vuelve aún más inaccesible para quien no recibe la subvención, y el problema estructural se agrava. La solución no pasa por dar cheques para pagar alquileres caros, sino por crear las condiciones para que se construya más y los precios bajen de forma natural.

Promesas pasadas y un balance en blanco

Torres aprovechó su visita a La Oliva para recordar que Canarias ha recibido "450 millones de euros para vivienda desde 2018". Un dato que, lejos de ser un triunfo, funciona como una autocrítica involuntaria, pues estas ayudas no han servido para que el precio no siga subiendo.

Cualquier familia canaria que hoy busque un hogar se preguntará dónde están los frutos de ese medio millardo de euros. Durante el pasado mandato autonómico, el llamado Pacto de las Flores, liderado por el propio Torres, prometió la construcción y entrega de miles de viviendas de protección oficial a través del Plan de Vivienda de Canarias. La realidad fue un balance de ejecución ínfimo. Los anuncios institucionales chocaron contra la ineficiencia administrativa y un marco regulatorio que penaliza la inversión privada.

Fuerteventura, la zona cero del colapso

El escenario elegido para el anuncio no es casual. Fuerteventura es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando el dinamismo económico y la creación de empleo chocan contra la incapacidad de generar vivienda. La isla atrae talento y mano de obra, pero los trabajadores se ven obligados a malvivir o a rechazar empleos por la imposibilidad de encontrar un techo a un precio razonable.

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, aplaudió la llegada de los fondos y anunció futuras licitaciones para rehabilitar el casco viejo de Corralejo. Sin embargo, mientras las administraciones sigan apostando por el parche del subsidio y eviten acometer la liberación de suelo y la simplificación urbanística, los jóvenes canarios seguirán necesitando 74.000 euros de ahorro para acceder a su primera vivienda. Y ningún cheque estatal solucionará eso.