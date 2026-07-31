El Estado asfixia al campo canario a impuestos y sus burócratas secuestran la limosna de 23 millones

El sector primario canario soporta una crisis de rentabilidad estructural. Los márgenes se estrechan, los insumos se disparan y la respuesta institucional vuelve a tomar forma de inyección pública.

El plan de rescate, dotado con 23,1 millones de euros, ya tiene letra pequeña. Sin embargo, como es habitual en el estado, los fondos están aprobados, pero el agricultor y el pescador aún no pueden solicitarlos.

La mayor parte de este capital busca tapar las vías de agua más urgentes. De los 23 millones transferidos a la Comunidad Autónoma, cerca de 16 millones se destinan a sostener la producción y amortiguar el golpe de la inflación.

El reparto del rescate

La estructura del gasto refleja las urgencias de un tejido productivo al límite. El dinero del contribuyente se dividirá en seis líneas de actuación:

8,75 millones de euros inyectados directamente al POSEI, para respaldar las producciones agrarias locales.

7,2 millones para compensar el sobrecoste de los insumos. Es el escudo diseñado contra el encarecimiento de piensos, energía y fertilizantes.

4,2 millones destinados a modernizar regadíos.

1 millón para las cofradías de pescadores.

1 millón para la renovación de los institutos marítimo-pesqueros.

950.000 euros orientados a la transformación y comercialización de productos del mar.

Agua y pesca, modernización pendiente

La partida de regadíos tiene nombres y apellidos. Los 4,2 millones se concentran en dos obras clave para optimizar un recurso escaso: la instalación de telecontrol en Los Sauces (La Palma) y la segunda fase de la red de riego en El Golfo (El Hierro). El objetivo es digitalizar redes y evitar fugas.

Por su parte, el sector del mar respira con algo más de dos millones de euros. Las cofradías, nexo vital en los puertos isleños, podrán actualizar desde sus sistemas informáticos hasta las lonjas de primera venta. El foco se pone en la trazabilidad y la comercialización, asignaturas pendientes para que el producto canario gane valor añadido y compita frente a las importaciones masivas.

La barrera administrativa

El dinero existe y la necesidad apremia, pero el puente entre ambos está en construcción. El Estado transfiere los fondos, pero es el Gobierno de Canarias quien asume el embudo burocrático. El Ejecutivo regional debe redactar las bases, publicar las convocatorias y fijar los topes por beneficiario.

Hasta que el Boletín Oficial de Canarias dicte lo contrario, las empresas, ganaderos y pescadores solo cuentan con un anuncio. Tienen de margen hasta el 31 de diciembre de 2027 para ejecutar inversiones. Ahora falta que la Administración autonómica ajuste sus tiempos a los del mercado.