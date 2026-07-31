El GES rescata a dos jóvenes afectados por el fuerte calor mientras hacían senderismo en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha informado este jueves de un operativo de rescate desplegado con éxito en la isla de Tenerife. En concreto, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha tenido que intervenir para poner a salvo a dos personas que sufrieron complicaciones médicas debido a las altas temperaturas mientras realizaban una ruta de montaña. Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde en el conocido paraje de El Cardón de las Doce, situado en el término municipal de Santiago del Teide.

Según los datos proporcionados por los servicios de emergencia, los afectados son una mujer de 22 años y un varón de 24. Ante la imposibilidad de continuar la marcha por sus propios medios debido a un severo agotamiento físico y a la fuerte insolación, se dio aviso inmediato a los equipos de salvamento. El helicóptero del GES se desplazó rápidamente hasta este punto de la geografía tinerfeña, caracterizado por ser una zona escarpada donde el acceso por tierra puede resultar complejo, para proceder a la evacuación aérea de ambos excursionistas.

Una vez que la aeronave logró aproximarse al lugar donde se encontraban los jóvenes, los rescatadores accedieron hasta ellos y les prestaron una asistencia inicial para estabilizarlos. Posteriormente, fueron subidos a bordo y trasladados hasta la helisuperficie gestionada por los Bomberos Voluntarios de Adeje. En este punto de encuentro, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife desempeñaron un papel fundamental, ya que se encargaron de asegurar las maniobras de aterrizaje y despegue de la aeronave para garantizar la máxima seguridad en todo el operativo.

Ya en tierra firme, el personal médico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tomó el relevo para valorar el estado clínico de los pacientes de forma exhaustiva. La joven presentaba un cuadro de deshidratación y problemas relacionados con el calor de carácter moderado, a la espera de descartar complicaciones mayores. Por su parte, el hombre fue diagnosticado con la misma sintomatología, aunque con un pronóstico de carácter leve. Tras esta primera atención a pie de pista, ambos fueron evacuados en ambulancia hasta las instalaciones del Hospital Universitario Hospiten Sur para recibir el tratamiento médico adecuado.

Este tipo de incidencias pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones a la hora de planificar actividades al aire libre en el archipiélago canario, especialmente cuando se registran episodios térmicos adversos. Las autoridades competentes y los servicios de Protección Civil recuerdan de manera constante la importancia de evitar las horas centrales del día, llevar siempre consigo una hidratación abundante, utilizar ropa transpirable y portar un teléfono móvil con batería suficiente para poder alertar al Centro Coordinador de Emergencias ante cualquier imprevisto.