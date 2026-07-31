La histórica Romería de La Esperanza cambia de hora por la ola de calor y se celebrará por primera vez por la tarde

La L Romería de La Esperanza será recordada este año por un doble motivo. Además de celebrar su 50.º aniversario, la cita cambiará por primera vez en su historia de horario y se desarrollará en la tarde del domingo 2 de agosto para evitar las altas temperaturas derivadas de la actual ola de calor.

La decisión fue adoptada este viernes en una reunión de urgencia celebrada por el Ayuntamiento de El Rosario junto a la Comisión de Fiestas, la Policía Local y el resto de servicios implicados. El objetivo es proteger tanto a los miles de asistentes que se esperan como a los animales que participan en el tradicional recorrido.

De esta forma, la eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de La Esperanza comenzará a las 18:00 horas, mientras que la romería dará inicio alrededor de las 19:00 horas. La jornada concluirá con una verbena amenizada por las orquestas Wamampy y Acapulco, a partir de las 21:00 horas.

Cambios también en la programación del sábado

Las modificaciones afectan igualmente a otros actos del fin de semana. La tradicional exhibición de fuegos artificiales prevista para la tarde del sábado, tras la procesión de la Virgen de La Esperanza, ha sido suspendida y será sustituida por un espectáculo alternativo que tendrá lugar en la escalinata del Ayuntamiento.

Además, la IV Sortija de Caballos Villa de La Esperanza adelanta su inicio a las 10:00 horas para evitar las horas de mayor calor.

Ya por la tarde, a las 19:00 horas, se celebrará el solemne traslado del Pendón desde las Casas Consistoriales hasta la parroquia, seguido de la procesión de la patrona. El acto contará con la participación de la ACM Princesa Yaiza y de la solista Miriam Cruz, que interpretará el Ave María desde el balcón del Ayuntamiento. La jornada concluirá con una verbena a cargo de las orquestas Revelación de Barranco Hondo y El Morocho y sus Latin Brothers.

Miles de romeros y una treintena de carretas

El domingo, tras la celebración de la misa cantada por la Agrupación Folclórica Amigos de La Esperanza, la imagen de la Virgen recorrerá las calles hasta la plaza del Ayuntamiento para dar paso a la esperada romería.

El cortejo volverá a reunir a una treintena de carretas y barcos, grupos folclóricos, danzas tradicionales y ganado, en una edición especialmente simbólica por su medio siglo de historia.

Como en años anteriores, la celebración será retransmitida en directo por Televisión Canaria para todo el Archipiélago, permitiendo que miles de personas sigan uno de los actos más representativos de las fiestas patronales de El Rosario.