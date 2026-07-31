La Universidad de La Laguna desaloja el 7% de sus edificios por acumulación de gas radón

La Universidad de La Laguna (ULL) ya dispone de los primeros resultados del plan puesto en marcha para medir la presencia de radón en sus instalaciones. El estudio revela que el 85% de los edificios analizados no presenta problemas, mientras que el 14% restante necesitará actuaciones para reducir la concentración de este gas natural.

En concreto, un 7% de los espacios requerirá mejoras en la ventilación, mientras que otro 7% deberá ser desalojado temporalmente para acometer obras de mayor envergadura, según los datos obtenidos hasta el momento.

La iniciativa comenzó a implantarse de forma generalizada el pasado mes de octubre con el objetivo de conocer el nivel de exposición al radón tanto del personal como del alumnado y aplicar las medidas preventivas necesarias allí donde sea preciso.

Para desarrollar este plan, la Universidad adquirió 1.454 medidores específicos, de los que ya se han obtenido resultados definitivos de 921 dispositivos. La institución explica que la compra, distribución e instalación de los equipos, junto con la necesidad de mantener las mediciones durante un mínimo de tres meses para que sean válidas científicamente, ha alargado los plazos del proyecto.

Los primeros informes estuvieron listos en mayo y fueron enviados a los laboratorios encargados de validar los datos. Una vez confirmados los resultados, la Gerencia informó a finales de julio a los Decanatos, responsables de los centros, usuarios de los espacios afectados y al Comité de Seguridad y Salud.

La comunidad universitaria puede consultar el estado de cada edificio

La ULL ha habilitado un apartado específico en su intranet donde publica las resoluciones adoptadas y el estado de cada espacio analizado. La información se muestra mediante un sistema similar al de un semáforo: verde para los edificios sin incidencia, amarillo para aquellos que requieren mejoras y rojo para los que necesitan actuaciones más importantes antes de volver a utilizarse con normalidad.

El despliegue ha sido coordinado por la Gerencia junto al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Laboratorio de Física Médica y Radioactividad Ambiental y los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación. Cada dependencia se analiza de forma individual para determinar qué medidas deben aplicarse en función de los niveles detectados.

¿Qué es el radón y por qué preocupa?

El radón es un gas radiactivo de origen natural que se genera por la desintegración del uranio presente en el subsuelo. Es incoloro e inodoro, por lo que solo puede detectarse mediante equipos específicos.

Aunque en espacios abiertos se dispersa sin dificultad, en edificios cerrados y con poca ventilación puede acumularse hasta alcanzar concentraciones perjudiciales para la salud. En Canarias, el origen volcánico del terreno favorece la presencia de este gas en determinadas zonas.

La normativa española y europea fija en 300 becquerelios por metro cúbico el límite de concentración media anual recomendado. Superar ese umbral obliga a adoptar medidas correctoras para reducir la exposición de las personas que utilizan esos espacios.